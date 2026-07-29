Cort aprueba 105.800 euros en subvenciones para siete entidades vecinales de Palma
El Ayuntamiento abonará la segunda y última anualidad de las ayudas de 2025-2026 y prevé resolver el resto de expedientes pendientes durante las próximas semanas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el pago de 105.818,79 euros a siete asociaciones y federaciones vecinales, correspondiente a la segunda y última anualidad de la convocatoria municipal de subvenciones para el periodo 2025-2026.
Las entidades beneficiarias son las asociaciones de vecinos del Coll d’en Rabassa, Son Espanyol, Es Fortí, La Femu, Ses Cases Noves y Tramuntana-Cas Capiscol-Son Busquets, además de la Federació de Veïns de sa Ciutat de Palma.
Este acuerdo da continuidad al proceso de abono de las ayudas después de que la Junta de Gobierno aprobara en junio un segundo y último anticipo de 69.500 euros para la Federació d’Associacions de Veïns de Palma.
La tramitación de las subvenciones había quedado condicionada por la revisión de varios expedientes, iniciada a raíz de los requerimientos formulados por la Sindicatura de Comptes sobre convocatorias concedidas en ejercicios anteriores.
Según ha informado Cort, los servicios técnicos y administrativos han comprobado que las siete entidades han justificado correctamente los proyectos desarrollados durante 2025. También han acreditado la ejecución de al menos el 90% de la primera anualidad recibida, tal y como exigían las bases de la convocatoria.
Los informes municipales concluyen que las actuaciones financiadas se ajustaron a los objetivos previstos y que, por tanto, procede el abono de la segunda anualidad.
Las ayudas permiten sufragar actividades de dinamización comunitaria, fiestas populares, mantenimiento de sedes sociales, gastos ordinarios de funcionamiento y, en determinados casos, costes de personal.
El Ayuntamiento sostiene que esta línea de subvenciones busca "reforzar el tejido asociativo" y favorecer la participación ciudadana, la convivencia y la cohesión social en los barrios.
Cort continuará resolviendo y abonando durante las próximas semanas las subvenciones que todavía permanecen pendientes de esta misma convocatoria, una vez finalice la revisión de la documentación presentada por el resto de entidades beneficiarias.
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