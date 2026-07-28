Son Forteza pide revisar la ampliación de la ORA en el barrio al considerar que generará desigualdades

La Federació d'Associacions de Veïnats de sa ciutat de Palma ha expresado su apoyo público a la asociación de vecinos de Son Forteza ante el malestar provocado por la nueva distribución de los sectores de la ORA anunciada este martes por el área municipal de Movilidad. La entidad considera especialmente preocupante que, tras las reuniones mantenidas con responsables del Ayuntamiento y las propuestas presentadas por los representantes del barrio, la planificación definitiva no incorpore sus principales reivindicaciones y pueda generar nuevas desigualdades entre diferentes zonas de Palma.

"La participación ciudadana no puede convertirse en un mero trámite administrativo", sostiene la Federació, que reclama que las aportaciones realizadas por las asociaciones vecinales sean estudiadas, valoradas y contestadas de manera transparente.

Según advierte la organización, convocar a los vecinos para conocer la realidad de los barrios y no explicar posteriormente por qué se descartan sus propuestas contribuye a deteriorar la relación con la administración. "De lo contrario, se rompe la confianza entre la ciudadanía y el Ayuntamiento", señala.

Críticas a la separación de los sectores

La Federació reclama explicaciones sobre varios aspectos de la reformulación de la ORA, entre ellos la situación de Son Forteza, la división de Son Oliva en sectores distintos, las diferencias de trato respecto a otras zonas y la exclusión de Son Forteza Nord.

A juicio de la entidad, estas decisiones requieren como mínimo una justificación técnica clara por parte de Movilidad y una revisión de la planificación anunciada.

"Las asociaciones vecinales no pueden ser ignoradas cuando representan el interés general de sus barrios", subraya el comunicado. La Federació sostiene que escuchar a los residentes no consiste únicamente en convocarlos a reuniones, sino también en asumir la obligación de explicar las decisiones municipales cuando estas contradicen las peticiones trasladadas durante el proceso de participación.

"Escuchar a los vecinos implica justificar las decisiones cuando contradicen de forma tan evidente las propuestas realizadas", insiste.

Reclama reabrir el diálogo

Ante esta situación, la organización vecinal solicita al área de Movilidad la apertura inmediata de un nuevo diálogo con la Asociación de Vecinos de Son Forteza para revisar la distribución de los sectores y alcanzar una solución consensuada.

La Federació también ha trasladado un mensaje directo a los residentes del barrio: "No están solos".

La entidad anuncia que respaldará las iniciativas que pueda poner en marcha la asociación si decide convocar movilizaciones, concentraciones u otras acciones cívicas y pacíficas para defender sus reivindicaciones.

"Si los vecinos de Son Forteza deciden movilizarse, la Federació respaldará sus iniciativas", afirma la organización, que considera que la defensa de los intereses de un barrio afecta al conjunto del movimiento vecinal de Palma.