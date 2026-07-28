Santa Catalina Nord y Camp d’en Serralta se quedan fuera de la ampliación de la ORA

Santa Catalina Nord y Camp d’en Serralta no se incorporarán por ahora a la ampliación de la ORA que entrará en vigor en Palma el 1 de enero de 2027. El Ayuntamiento ha decidido aplazar la implantación de la zona azul en estos dos barrios pese a que inicialmente estaba prevista.

En el caso de Santa Catalina Nord se suspende hasta que se resuelva el estacionamiento irregular sobre las aceras y se recupere espacio para los peatones.

En calles estrechas como Monterrey, Murillo, Colubí, Ferro o Antich, numerosos vehículos aparcan actualmente ocupando parte de las dos aceras. Para ordenar la circulación, Movilidad prevé permitir el estacionamiento únicamente en uno de los lados de la calzada, una medida que supondría eliminar alrededor de 600 plazas en el conjunto de la zona.

Máquinas instaladas en Camp d'en Serralta

La actuación lleva años pendiente y se había vinculado a la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza Progrés que compensara la pérdida de estacionamientos para residentes. Sin embargo, el proyecto todavía no tiene una ejecución próxima, por lo que Santa Catalina Nord permanecerá al margen de esta fase de ampliación del aparcamiento tarifado.

En el caso de Camp d’en Serralta, el Ayuntamiento había instalado las nuevas máquinas, pero ha quedado excluido.