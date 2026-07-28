La piscina municipal Marga Crespí vuelve a abrir este verano mientras se reforman las instalaciones del Germans Escalas
La instalación mantendrá su horario habitual pese a la apertura excepcional
El proyecto de reforma del Polideportivo contempla una inversión superior a los 6 millones de euros
La piscina municipal Marga Crespí de Palma abrirá sus puertas durante todo el mes de agosto como medida excepcional, tal y como ya se hizo el verano pasado, con el objetivo de ofrecer una alternativa a los usuarios con motivo del cierre de la zona de piscinas de Germans Escalas.
La instalación mantendrá su horario habitual: los lunes y miércoles, de 15.00 a 22.30 horas; los martes, jueves y viernes, de 8.00 a 22.30 horas, y los sábados, de 8.00 a 15.00 horas. Los domingos permanecerá cerrada. Durante este periodo, Cort, mediante un comunicado publicado este martes, confirma que no se impartirán cursos ni se desarrollarán actividades acuáticas para que los usuarios puedan ir a la piscina.
El Ayuntamiento de Palma se vio obligado a cerrar de forma preventiva las piscinas el pasado verano después de que un informe técnico alertara de riesgos para la seguridad de los usuarios, siendo necesaria una intervención integral.
El proyecto de reforma, presentado el pasado mes de marzo, se ejecutará en dos fases. Según afirma el Consistorio se contempla una inversión superior a los 6 millones de euros. La actuación permitirá garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la accesibilidad y modernizar completamente las instalaciones.
Aunque la zona de piscinas permanece cerrada, el resto del complejo deportivo Germans Escalas —el gimnasio, los vestuarios, las salas de actividades y de fitness, así como el pabellón deportivo— continúa funcionando con normalidad.
En este contexto, desde el inicio de las obras, la municipalidad ha trazado un plan de reubicación para los usuarios afectados por el cierre de las piscinas y, este mes de agosto, vuelve a habilitar de forma excepcional la piscina municipal Marga Crespí como alternativa para facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio deportivo.
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