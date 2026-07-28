PIMEM denuncia el "abandono total" de las escoletes de Palma por el retraso del Bono Escolar

PIMEM ha denunciado la situación de "abandono total" que, a su juicio, sufren las escoletes infantiles integradas en el registro municipal de Palma, después de que el Ayuntamiento todavía no haya resuelto ni abonado las ayudas del Bono Escolar correspondientes al curso 2025-2026.

La patronal sostiene que el retraso está provocando un importante perjuicio económico a cientos de familias con menores escolarizados en la etapa de 0 a 3 años, que continúan sin recibir información oficial sobre las ayudas comprometidas.

La organización asegura que, durante los últimos meses, los representantes de los centros han mantenido más de media docena de reuniones con la gerencia del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI) y con la regidora de Educación, Lourdes Roca.

Según PIMEM, en estos encuentros los responsables municipales asumieron el compromiso de desbloquear y publicar de forma inminente el Bono Escolar. Sin embargo, la convocatoria continúa paralizada y las familias siguen sin saber cuándo recibirán las ayudas.

"Hemos acudido a todas las reuniones con voluntad de diálogo, confiando en la palabra de la regidora Lourdes Roca y de la gerencia del PMEI", señalan los afectados.

No obstante, lamentan que "los compromisos verbales no solucionan la realidad de las familias ni el abandono al que se somete a la red municipal".

Un doble retraso

A la falta de resolución de las ayudas del curso 2025-2026 se suma, según denuncia la patronal, el retraso en la convocatoria correspondiente al próximo ciclo escolar.

PIMEM considera que, a finales de julio, el Ayuntamiento de Palma ya debería haber publicado las condiciones del Bono Escolar para el curso 2026-2027. La ausencia de ambas convocatorias mantiene en la incertidumbre tanto a las familias como a las escoletes inscritas en el registro municipal.

La organización recuerda que esta ayuda es una herramienta fundamental para facilitar el acceso a la educación infantil y favorecer la conciliación familiar y laboral.

El retraso obliga a las familias a asumir el coste íntegro de las plazas mientras esperan una ayuda cuya fecha de resolución todavía desconocen. Por su parte, los centros aseguran que contemplan con impotencia la falta de respuesta institucional.

PIMEM exige una respuesta inmediata

Ante esta situación, PIMEM reclama al equipo de gobierno municipal que cumpla los compromisos adquiridos durante las reuniones mantenidas con el sector.

La patronal exige la resolución y el pago inmediato del Bono Escolar correspondiente al curso 2025-2026, así como la publicación, sin más demoras, de la convocatoria para el próximo ciclo.

También reclama al Ajuntament que establezca un calendario claro de tramitación que permita evitar nuevos retrasos y dé seguridad a los centros y a las familias.

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"Es necesario rescatar del abandono a la red de escoletes del registro municipal e impedir que esta situación de parálisis vuelva a repetirse", concluye PIMEM.