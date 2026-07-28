Palma invertirá 36.800 euros en otra intervención para reformar la cubierta del mercado de Pere Garau
La actuación durará dos meses y no interferirá en la actividad del mercado
La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma ha dado cuenta del proyecto de reparación parcial de la cubierta del mercado de Pere Garau, una actuación presupuestada en 36.800 euros y cuya ejecución comenzará próximamente. Según ha informado Cort, los trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses y se realizarán sin alterar la actividad habitual del recinto. "La intervención no afectará al funcionamiento del mercado", ha asegurado el Consistorio.
La nueva obra llega después de la reparación ejecutada en octubre de 2023, que generó una notable polémica por el resultado estético. En aquella actuación, las tradicionales tejas mallorquinas fueron sustituidas por una cubierta metálica, una solución criticada por resultar contraria a la imagen histórica del edificio y al conjunto arquitectónico de la plaza de Pere Garau.
El Consistorio no ha concretado todavía qué parte de la cubierta será objeto de esta nueva reparación ni si se modificará alguno de los elementos instalados durante la intervención anterior.
Reparación del campanario de Cort
La misma comisión ha dado también el visto bueno al proyecto de reparación del campanario del edificio de Cort. En concreto, la actuación se centrará en el voladizo de la torre, que requiere trabajos de conservación.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 17.200 euros y un plazo previsto de ejecución de cuatro semanas. "La intervención consistirá en reparar el voladizo del campanario", ha explicado el Ayuntamiento.
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