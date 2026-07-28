Nou Llevant: asentamientos, carreras de coches y quejas sin respuesta en el nuevo barrio de Palma

Los residentes de la comunidad de propietarios de Jardins de Llevant, en el barrio palmesano de Nou Llevant, denuncian una acumulación de problemas de convivencia, seguridad, movilidad y mantenimiento que, según aseguran, persisten pese a las reiteradas llamadas y reclamaciones realizadas al Ayuntamiento de Palma y a la Policía Local.

María Eugenia, que habla en representación de esta comunidad vecinal, explica que los propietarios residen allí desde 2022. Desde entonces, señala, han presentado numerosas quejas ante los servicios municipales y policía de barrio. La problemática que más preocupa actualmente a los residentes es la proliferación y expansión de asentamientos de personas sin hogar en diferentes parcelas.

"Pedimos que vallen y limpien los solares que hay en cumplimiento de la normativa. De lo contrario entran personas sin techo, empiezan con una o dos chabolas, se extienden y después cuesta años desmantelarlos. Es un problema porque incluso llegan a hacer hogueras", indica esta residente, que lamenta que desde hace tiempo estos asentamientos "se van expandiendo" por las zonas verdes que hay entre la autopista y las calles.

Una infravivienda en una zona verde de Nou Llevant. / DM

Esta vecina denuncia asimismo que el mal estado de los diferentes solares que hay en Nou Llevant también da pie a la acumulación de basura y la aparición de ratas y cucarachas. "Han llegado a entrar en la comunidad y hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo una empresa contra plagas", lamenta María Eugenia.

Carreras nocturnas y "coches discoteca"

La comunidad denuncia igualmente la celebración de carreras de vehículos durante la noche en diferentes vías del barrio, entre ellas la avenida de Mèxic y las calles Bogotá, Barranquilla y Brotad. Según María Eugenia, la respuesta que reciben cuando alertan a la Policía es que resulta complicado sorprender a los conductores en el momento en el que cometen las infracciones.

A esta problemática se añaden los llamados "coches discoteca", vehículos que circulan o estacionan en los alrededores del parque de Can Palou con la música a gran volumen. "Pasan por el parque y por las calles de alrededor, abren todas las ventanas, aparcan y se ponen a hacer una fiesta", relata.

Un roedor en una vivienda de Nou Llevant. / DM

Otro de los problemas denunciados afecta al acceso al aparcamiento comunitario. "Todos los días unos doscientos vecinos cometemos una infracción porque para entrar al párking desde la Avinguda de Mèxic pisamos una línea contínua. Hace años que reclamamos que en ese tramo sea discontinua pero tampoco sirve para nada", subraya, pese a que han tocado todas las puertas: Policía Local, Policía de Barrio y Guardia Civil.

Daños por las obras de la Caja de Música

Los residentes en este barrio de reciente creación también denuncian los daños ocasionados en la acera por los camiones que trabajan en las obras de la futura Caja de Música. Según María Eugenia, la empresa constructora que retomó las obras en marzo utiliza el espacio del vado comunitario para acceder a la obra.

El paso reiterado de los camiones ha provocado la rotura de numerosas baldosas de mármol y el deterioro del acceso al garaje, denuncian en esta comunidad. Esta vecina explica que inicialmente les comunicaron que la constructora disponía de autorización municipal para utilizar ese acceso. Sin embargo, sostiene que posteriormente constataron que no era así.

Temor por las autocaravanas estacionadas

Finalmente, los vecinos alertan de la presencia prolongada de autocaravanas en la calle Brotad. Según la comunidad, hay al menos dos vehículos que permanecen estacionados en la zona desde hace más de un mes. Los residentes recuerdan que existe un límite temporal para el estacionamiento continuado y sospechan que algunas personas podrían estar utilizando los vehículos como vivienda permanente.

Carreras de coches en la Avinguda Mèxic. / DM

"Tememos que las autocaravanas aumenten y que la zona acabe convirtiéndose en otro asentamiento como los que hay en la ciudad", advierte la representante vecinal.

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La comunidad de Jardins de Llevant reclama una actuación coordinada de las administraciones y lamenta tener que presentar las mismas quejas de manera reiterada. "Hemos conseguido algunos avances, pero seguimos llegando siempre al mismo punto: llamamos, denunciamos y los problemas no se solucionan", concluye María Eugenia.