Podemos lleva al pleno de Palma una moción para condenar las cargas policiales del 26 de julio

Podemos presentará por la vía de urgencia en el pleno de Palma de este jueves una moción para condenar la actuación policial registrada durante la manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado 26 de julio y exigir que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades políticas.

La regidora de la formación en Cort, Lucía Muñoz, ha calificado la intervención policial de "salvaje" y ha destacado la gravedad de que varias personas resultaran heridas, entre ellas un fotoperiodista que, según ha señalado, sufrió una brecha en la cabeza.

"Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que no pueden quedar sin consecuencias políticas", ha manifestado Muñoz durante la rueda de prensa en la que ha presentado la iniciativa.

La moción propone que el pleno municipal condene las cargas, traslade su solidaridad a las personas heridas y reclame una investigación que permita determinar quién ordenó la actuación y depurar las responsabilidades que puedan derivarse. Podemos solicita además el cese del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, al que atribuye la responsabilidad política de la intervención de los agentes.

"Exigimos una investigación, la depuración de todas las responsabilidades y, por supuesto, el cese del delegado del Gobierno", ha afirmado la regidora.

Muñoz ha anunciado también que su formación registrará una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno central explique quién dio las órdenes para llevar a cabo la actuación policial.

La regidora ha recordado que Podemos reclamó el lunes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque ha defendido que el debate no debe limitarse únicamente a las cargas. "No debemos reducir todo lo ocurrido a la violencia policial", ha advertido. En este sentido, ha sostenido que la movilización respondió al rechazo de una parte de la ciudadanía al actual modelo económico y turístico de las Islas.

Según Muñoz, decenas de miles de personas salieron a la calle para denunciar "un modelo basado en la destrucción del territorio y que expulsa a los residentes".

La representante de Podemos ha asegurado que su grupo municipal lleva advirtiendo de esta situación de manera reiterada en los plenos de Cort.

La moción incorpora las reivindicaciones de la protesta

La propuesta no se limita a censurar la actuación policial. Podemos plantea que el Ayuntamiento de Palma se comprometa también a dar respuesta a las demandas expresadas durante la manifestación.

"Esta moción no se limita a condenar la represión, sino que insta al Ayuntamiento a responder a las reivindicaciones de la ciudadanía", ha explicado Muñoz.

Entre las medidas planteadas figura una gestión más justa de recursos esenciales como el agua. La formación solicita a Emaya que revise su política tarifaria para que los establecimientos hoteleros y los grandes consumidores contribuyan en mayor medida.

Muñoz ha defendido que las responsabilidades deben exigirse "a todos los niveles" y ha reclamado que el debate político no deje en un segundo plano las causas que motivaron la movilización.

Críticas a Marga Prohens

La regidora también ha censurado las declaraciones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a las que ha calificado de "inaceptables". A juicio de Muñoz, Prohens "pasa la pelota al PSOE" y desatiende el mensaje de los manifestantes. La representante de Podemos ha sostenido que unas 70.000 personas participaron en la protesta, una cifra que ha empleado para defender la amplitud del malestar social.

"Prohens hace oídos sordos al clamor de las personas que salieron a la calle. Nosotras tomamos nota de lo ocurrido y ponemos el foco también en las reivindicaciones ciudadanas", ha señalado.

Muñoz considera que existe "una estrategia de criminalización de la protesta" que desplaza el debate hacia los incidentes y evita abordar el conflicto político y social que, según la formación, se encuentra en el origen de las movilizaciones. "Se pretende poner todo el foco en la violencia policial para no hablar del clamor ciudadano ni de los intereses que hay detrás de este modelo", ha denunciado.

La regidora ha concluido que Podemos continuará apoyando las próximas convocatorias que puedan organizarse en defensa del territorio y del derecho de los residentes a vivir en Mallorca. "Vamos a acompañar las movilizaciones que se convoquen", ha asegurado.