La EMT de Palma amplía el bus lanzadera de la Bonanova hasta Saridakis tras las quejas vecinales

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ampliará a partir de este miércoles, 29 de julio, el recorrido del bus lanzadera de la Bonanova para que también dé servicio a los vecinos de la calle Saridakis, afectados por la modificación temporal de las líneas 46 y 47. El Ayuntamiento de Palma adopta esta medida después de las quejas trasladadas por los residentes de la zona, perjudicados por las restricciones de circulación establecidas en el viaducto de Saridakis.

La lanzadera funcionará todos los días, de lunes a domingo, entre las 6.30 y las 23.05 horas, y conectará la Bonanova, la calle Francesc Vidal i Sureda y la calle Saridakis. En cada trayecto realizará una parada en el área de intercambio de Portopí.

Cort señala que la ampliación del recorrido permite "dar respuesta a las peticiones trasladadas por los residentes" después de que las líneas regulares tuvieran que modificar su itinerario.

Las primeras salidas desde la cabecera, situada en la parada 1344 de Portopí en sentido Bonanova, serán a las 6.30, 7.03, 7.35 y 8.10 horas. A partir de ese momento, la lanzadera circulará con una frecuencia aproximada de 45 minutos.

Las últimas expediciones desde Portopí saldrán a las 22.35 y a las 23.05 horas.

El autobús también llegará hasta la Residencia de la Bonanova a las 9.35, 11.05, 11.50, 12.35, 14.45 y 18.30 horas. Durante el recorrido hacia Saridakis, efectuará asimismo una parada en Portopí, concretamente en la parada 65.

El área de Movilidad ha adaptado la señalización para que los autobuses puedan realizar el cambio de sentido en la parte alta de la calle.

Restricciones por las obras del viaducto

La modificación del servicio se produce después de que las líneas 46 y 47 tuvieran que desviar parcialmente su recorrido por las restricciones de circulación vigentes en el viaducto de la calle Saridakis.

El Consell de Mallorca está ejecutando trabajos de mantenimiento en esta infraestructura y, mientras duren las obras, solo se permite el paso de turismos y motocicletas. Los vehículos pesados, incluidos los autobuses, no pueden circular por el viaducto.

Como consecuencia, la línea 46 continuará en dirección a Portopí y seguirá por la avenida Joan Miró hasta el Hotel Belvedere. La línea 47 también circulará por Portopí y Joan Miró.

Durante este periodo, las únicas paradas que permanecerán fuera de servicio serán la 167 y la 168, situadas junto al viaducto de Saridakis.

La EMT mantendrá la lanzadera ampliada mientras continúen las restricciones de tráfico. Cuando el viaducto pueda reabrirse, las líneas 46 y 47 recuperarán su recorrido habitual. "El servicio especial se mantendrá hasta que se reabra al tráfico el viaducto", indica el Ayuntamiento, que recuerda que el itinerario actual tiene carácter provisional.