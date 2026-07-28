La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada

La ampliación de la zona ORA de Palma comenzará a aplicarse, salvo cambios de última hora, el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha entrará en funcionamiento el estacionamiento regulado en las nuevas calles incorporadas al sistema, según ha explicado el regidor de Movilidad, Toni Deudero.

El Ayuntamiento habilitará en su página web un apartado específico con un buscador por direcciones, que permitirá a los ciudadanos comprobar si su calle queda incluida en la ampliación. El portal también detallará la normativa vigente, los requisitos para obtener el distintivo de residente y los trámites que deberán realizar las personas afectadas.

"El ciudadano podrá introducir su dirección y el sistema le indicará si su calle forma parte de la nueva zona ORA", ha señalado Deudero.

Las calles situadas en los límites de los nuevos sectores no quedarán necesariamente incluidas. El buscador municipal permitirá comprobar caso por caso qué vías forman parte del área regulada y cuáles actúan únicamente como linderos.

El plazo para tramitar el distintivo comienza el 16 de septiembre

El proceso para solicitar el alta en la nueva ORA se abrirá el próximo 16 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, y permanecerá disponible hasta finales de año.

Deudero recomienda a los residentes que consulten con antelación si su domicilio está afectado y que comiencen a preparar la documentación necesaria. Para obtener el distintivo será necesario presentar:

el DNI;

el permiso de circulación del vehículo;

el permiso de conducir en vigor;

acreditar que se está empadronado en la zona afectada;

y estar al corriente del pago de los impuestos municipales.

"Antes del 16 de septiembre recomendamos que los vecinos comprueben que están empadronados correctamente en la calle en la que viven y que tengan preparada toda la documentación", ha explicado el regidor.

Cuando el solicitante aporte todos los documentos y cumpla los requisitos, el sistema realizará la validación de manera automática y el Ayuntamiento podrá proceder al alta.

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) reforzará el personal encargado de atender las solicitudes. El Consistorio no dispone todavía de una cifra concreta de usuarios que pedirán el distintivo, aunque calcula que la ampliación podría alcanzar, como máximo, a unos 170.000 vecinos.

Un distintivo digital de 24 euros al año

El distintivo de residente tendrá un coste de 24 euros por anualidad. Ya no se entregará una pegatina física para colocar en el vehículo, sino que la autorización será completamente digital y quedará vinculada a la matrícula.

El pago no podrá realizarse en efectivo. Según Deudero, el abono de la tasa permitirá al residente estacionar en el sector ORA correspondiente a su domicilio.

"El distintivo será virtual, ya no habrá pegatina, y el pago de 24 euros cubrirá la anualidad del servicio", ha indicado.

Los residentes que ya viven en una zona ORA de otro barrio de Palma no tendrán que solicitar un nuevo distintivo. La autorización de la que disponen continuará siendo válida y podrán renovarla mediante el procedimiento habitual.

Por el contrario, las personas que comprueben que su calle no forma parte de la ampliación no tendrán que realizar ninguna gestión.

Más de 6.000 metros lineales de zona azul

Los trabajos de señalización comenzarán también durante el mes de septiembre. El proyecto contempla la pintura de más de 6.000 metros lineales de zona azul en las calles incorporadas al nuevo sistema de estacionamiento regulado.

La previsión inicial del Ayuntamiento es que la nueva ORA empiece a funcionar el 1 de enero de 2027. No obstante, Movilidad no descarta habilitar un margen adicional si al llegar esa fecha un número elevado de residentes todavía no ha completado los trámites.

"A priori, el escenario es que el 1 de enero se implante el aparcamiento tarifado, aunque podría estudiarse una prolongación del periodo de adaptación si muchas personas todavía no han iniciado la gestión", ha reconocido Deudero.

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El regidor ha comparado esta posibilidad con otros procesos municipales de transición, como la migración de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única. En cualquier caso, el Ayuntamiento insiste en que los residentes afectados dispondrán desde el 16 de septiembre hasta final de año para solicitar el distintivo y evitar incidencias cuando entre en vigor la ampliación.