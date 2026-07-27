Palma activa un dispositivo especial de seguridad en Playa de Palma ante la llegada de 70.000 personas por el eclipse solar

El Ayuntamiento de Palma prevé que alrededor de 70.000 personas se desplacen a Playa de Palma el próximo 12 de agosto para presenciar el eclipse solar, un acontecimiento que el primer teniente de alcalde y regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzà, ha calificado como “uno de los más importantes” que vivirá la ciudad en los próximos años. Ante esta previsión de asistencia, el consistorio ha reforzado el dispositivo de movilidad y seguridad con nuevas medidas para “evitar colapsos y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales”.

Durante una rueda de prensa, llevada a cabo este lunes por la mañana, Bauzà ha explicado que el operativo ha sido diseñado “de forma coordinada con la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, la Delegación del Gobierno y el resto de administraciones implicadas”. El objetivo es que miles de personas puedan disfrutar del eclipse "sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento normal de la ciudad", especialmente del aeropuerto o de los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer.

Una de las principales novedades será “la implantación de un sistema de acreditaciones” para acceder en vehículo privado a la Playa de Palma durante la jornada. Según ha detallado Bauzà, “las restricciones impedirán el acceso de vehículos particulares de personas no residentes y solo podrán obtener una credencial los clientes con plaza de aparcamiento reservada en su alojamiento y los trabajadores que necesiten desplazarse en coche hasta los establecimientos de la zona”. El trámite será telemático y las autorizaciones se identificarán mediante un código QR.

El responsable de Seguridad Ciudadana también ha pedido a hoteles y negocios que realicen el registro “con antelación”, ya que las solicitudes deberán ser verificadas por Protección Civil antes de ser aprobadas. Además, ha explicado que el Ayuntamiento difundirá un conjunto de normas para quienes acudan a la playa. Será obligatorio “mantener limpio el entorno, respetar la señalización de baño y utilizar gafas homologadas para observar el eclipse”, mientras que estará prohibido “introducir envases de vidrio, lanzar material pirotécnico, hacer barbacoas o instalar tiendas de campaña". También se recomienda “acudir con protección solar, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día”.

Bauzà ha concluido su intervención con un llamamiento al civismo y a la responsabilidad ciudadana para que el eclipse sea recordado por el fenómeno astronómico y no por incidencias relacionadas con la movilidad o la seguridad. "Queremos que sea una jornada histórica por la belleza del eclipse", ha afirmado, insistiendo en que el éxito del operativo dependerá también “de la colaboración de las personas” que se espera que acudan a la Playa de Palma.