Flipau amb Pere Garau exige el cumplimiento "estricto" de la normativa en solares abandonados
El colectivo advierte de que estas parcelas se convierten en "auténticos vertederos ilegales"
La plataforma Flipau amb Pere Garau ha exigido este lunes el cumplimiento "estricto" de la normativa de disciplina urbanística en solares abandonados de la ciudad al considerar que se convierten en "auténticos vertederos ilegales" por deficiencias en el cerramiento "degradando la imagen del barrio".
Según ha recordado en un comunicado, la Ley de Urbanismo y la normativa de Palma obligan a los propietarios de terrenos a mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Por ello, han acusado a Cort de "pasividad" al no sancionar ni obligar a los titulares privados en el cierre efectivo, limpieza e higienización de los recintos ante el peligro de incendio.
En este sentido, Flipau amb Pere Garau expone diferentes incidencias que han tenido lugar en solares abandonados de la barriada, como en el número 17 de la calle Benet Pons i Fàbregues, donde el pasado mes de abril el viento tumbó las verjas del cerramiento y la demolición ha provocado roturas que han derivado en caídas de peatones.
Además, en el número 5 de la calle Abat de Sant Feliu, han informado a Cort y a la promotora sobre ruidos molestos de personas que desarrollan actividades; mientras que en la calle Lluís Martí la maleza supera el metro de altura y en el número 41 de la calle Joan Bauzá Flipau amb Pere Garau se ha visto obligado a practicar un cerramiento con bridas.
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