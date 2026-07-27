Cort señala a la Delegación del Gobierno como responsable de explicar lo sucedido en la manifestación

El Ayuntamiento de Palma ha evitado hacer una valoración sobre los altercados ocurridos durante la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo y ha insistido en que corresponde a la Delegación del Gobierno de España dar explicaciones sobre lo sucedido.

El primer teniente de alcalde y regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzà, aseguró que, tras los hechos vividos durante la protesta, prefiere mantener la prudencia. "Quiero recordar que a quien corresponde detallar lo que ocurrió ayer es la Delegación del Gobierno de España", afirmó. Por su parte, el comisario de la Policía Local de Palma, Antoni Morey, también evitó hacer declaraciones sobre lo ocurrido y no quiso valorar los incidentes registrados durante la movilización.

Por otro lado, el regidor añadió que, “cuando una protesta pasa por zonas con una elevada ocupación de personas, el consistorio adopta medidas preventivas para reducir posibles incidentes, como la retirada de las terrazas de bares y restaurantes”.

La manifestación contra la masificación turística en Palma terminó con varios enfrentamientos entre algunos asistentes y agentes de las fuerzas de seguridad, que se saldaron con varios heridos. Tras los hechos, la plataforma Menys Turisme, més Vida ha reclamado explicaciones y medidas urgentes para depurar responsabilidades. Además, la organización ha denunciado la falta de actuación del Ayuntamiento de Palma al no habilitar un punto de suministro eléctrico para conectar el equipo de sonido de la protesta.