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Can Biel Felip, el templo de los variats en Palma, echa el cierre: "Nos despedimos de una etapa que ha marcado nuestras vidas"

El restaurante ha comunicado la decisión a través de un post de Facebook: "Después de tantos años ha llegado el momento de bajar la persiana"

Can Biel Felip es el templo del ‘variat’ en Palma.

Can Biel Felip es el templo del ‘variat’ en Palma. / B. Arzayus

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César Mateu

M. Elena Vallés

Palma

Cierra uno de los referentes gastronómicos de Mallorca. Can Biel Felip, uno de los pocos templos del variat que quedan en Palma, ha anunciado que cierran. "Hay decisiones que nunca son fáciles y esta es una de ellas", arranca en un post de Facebook el restaurante que ganó el premio de mejor bar clásico de Baleares en 2026.

Cierre en Palma

"Después de tantos años frente a los fogones, ha llegado el momento de cerrar nuestras puertas y decir adiós a una etapa que ha marcado nuestras vidas", continúa en una publicación que se está llenando de agradecimiento por todos los años que han atendido en el Carrer de Miquel Capllonch, en la zona del conservatorio.

"Nuestro restaurante ha sido mucho más que un lugar donde disfrutar de la gastronomía mallorquina. Ha sido un punto de encuentro lleno de historias, celebraciones y recuerdos que siempre llevaremos con nosotros", señalan desde el establecimiento.

Especialidades poco comunes

Un local que ofrece especialidades poco comunes en Ciutat. El pica-pica suele ser de sepia, pero lo hacen de pulpo y la llengua con táperes, las hacen de ternera, aunque una receta que destaca por encima de las demás es el Frit de sang.

También agradecen la confianza a la clientela: "Queremos dar las gracias de todo corazón a todos los que han formado parte de este viaje: clientes, amigos, personal, proveedores y familia. Gracias por vuestra confianza, vuestro cariño y por permitirnos formar parte de tantos momentos especiales".

Noticias relacionadas y más

Su adiós es también la despedida de uno los emblemas de la gastronomía mallorquina: "Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber compartido tantos años de nuestro hogar y nuestra cocina con vosotros. Gracias por todo. Siempre formaréis parte de nuestra historia. ¡Viva «al variat»!

FOTOS BARES NORMALES | Can Biel Felip en Palma, el templo del 'variat'

FOTOS BARES NORMALES | Can Biel Felip en Palma, el templo del 'variat'

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FOTOS BARES NORMALES | Can Biel Felip en Palma, el templo del 'variat' / Manu Mielniezuk

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