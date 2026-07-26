Retiran toneladas de escombros y enseres abandonados que bloqueaban el paso en varias calles de Son Gotleu

La Policía Local de Palma y Emaya han retirado toneladas de escombros y enseres abandonados que bloqueaban el paso en varias calles de Son Gotleu. El operativo, según ha informado el cuerpo municipal, tuvo lugar sobre las 15.15 horas del pasado jueves en las calles Pic d'Auñamendi, Pic Almanzor y Puig de Teix.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron estacionado en la vía pública un camión de caja abierta cargado con sacos de gran capacidad llenos de escombros procedentes de obras de construcción. Los policías realizaron múltiples indagaciones en los inmuebles contiguos para localizar al titular del camión y responsable de los vertidos ilícitos, sin que fuera posible encontrarle en ese momento. Ante el riesgo para la seguridad vial, la insalubridad y la grave obstaculización del tránsito peatonal, se solicitó la intervención urgente de las brigadas de Emaya.

Parte de los desperdicios retirados en Son Gotleu. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Mientras tanto, los agentes inventariaron la gran cantidad de residuos esparcidos por los tres pasajes. Entre el material abandonado había restos de construcción y mortero, un colchón de grandes dimensiones, muebles troceados, un parachoques de coche, neveras llenas de escombros, la estructura de un congelador, restos de aislamientos eléctricos, tuberías y multitud de bolsas de basura doméstica. Los operarios de Emaya realizaron la carga mecanizada y manual de la totalidad de los residuos inventariados, dejando la vía pública completamente limpia y restaurando las condiciones de seguridad y salubridad.

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Una treintena de denuncias

Aprovechando el despliegue policial en la zona, los policías establecieron un control específico de documentación y estacionamiento de los vehículos aparcados en esas calles. Como resultado de las comprobaciones, los agentes tramitaron un total de 31 denuncias administrativas, de las cuales una veintena fueron por circular o estar estacionados con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada o desfavorable. Otras siete fueron por carecer del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en vigor, dos por estacionar sobre la acera obstaculizando el paso de peatones y otras tantas por aparcar en pleno carril de circulación.