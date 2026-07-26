Los comerciantes del carrer Sindicat denuncian pérdidas económicas por cortes de luz en plena temporada alta: "Los clientes se marchan a otras tiendas"
Varios establecimientos de la calle se ven obligados a cerrar durante horas por apagones continuados
Los comerciantes de la calle Sindicat de Palma denuncian la grave situación que viven desde hace semanas a causa de los continuos cortes de suministro eléctrico. Solo el pasado viernes aseguran que sufrieron hasta tres interrupciones del servicio, una problemática que califican de "recurrente" y que está obligando a algunos establecimientos a cerrar sus puertas en pleno pico de actividad turística.
Los afectados aseguran que estos apagones se traducen en una pérdida directa de facturación durante la temporada alta, ya que los negocios se quedan sin iluminación, sin aire acondicionado y sin posibilidad de cobrar con datáfono.
Aunque desconocen el origen exacto de las incidencias, los comerciantes sospechan que el elevado consumo eléctrico provocado por la ola de calor está saturando los transformadores de la zona, lo que estaría provocando el salto o la quema de fusibles. Se trata de una deducción realizada por los propios afectados, a falta de una explicación oficial.
Xisca Salas, propietaria de la tienda Blanc Mari, explica que los cortes se han repetido durante toda la semana. "El lunes, sobre las doce del mediodía, tuve que cerrar. No había aire acondicionado, no podía cobrar ni trabajar. El jueves se fue la luz a la una y no volvió hasta las siete u ocho de la tarde. Y el viernes volvió a irse sobre la una. Son horas perdidas en las que no puedes trabajar", lamenta.
La comerciante denuncia además la falta de información por parte de la compañía eléctrica. "Llamas y no te dan ninguna explicación. Solo vienen a cambiar el fusible, pero no solucionan el problema de fondo. Es un desastre. No tienes las ventas que deberías tener, los clientes se marchan a otras tiendas y todo eso son pérdidas", afirma.
Según los afectados, más de una docena de establecimientos de la calle Sindicat se han visto perjudicados por estas incidencias.
Esta situación se suma a otros problemas recientes relacionados con el suministro eléctrico en Mallorca. El pasado fin de semana, una doble avería en cables subterráneos dejó sin luz a más de 2.000 vecinos de Can Pastilla. Endesa movilizó siete grupos electrógenos y trabajó durante todo el fin de semana para reparar la incidencia, aunque algunos clientes permanecieron sin suministro hasta el domingo por la tarde. La Asociación de Vecinos de Can Pastilla criticó la falta de información recibida y denunció las consecuencias que los apagones tuvieron tanto para los residentes como para los negocios del barrio. En plena ola de calor, sufriendo unas temperaturas muy elevadas en sus hogares, los vecinos pasaron unas horas muy duras.
Los comerciantes de Sindicat reclaman ahora una solución definitiva que garantice la estabilidad del suministro eléctrico y evite que los apagones continúen afectando a la actividad económica de una de las calles más emblemáticas del centro de Palma.
La calle Sindicat fue durante décadas uno de los principales ejes comerciales de Palma, llegando a reunir alrededor de 120 establecimientos y atrayendo compradores de toda Mallorca. Sin embargo, en los últimos años la vía ha experimentado una transformación hacia un modelo más centrado en la restauración y la oferta gastronómica internacional. Con ello, Sindicat también ha sufrido la invasión de decenas de franquicias al igual que tantas otras calles del centro de Palma.
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