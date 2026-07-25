El PP se queda solo con su proyecto para Gesa: toda la oposición propone sus alternativas y critica la de Cort

El proyecto impulsado por el equipo de gobierno para transformar el edificio de Gesa y su entorno llegará al próximo pleno municipal sin apoyos de la oposición. La comisión de Urbanismo celebrada ayer evidenció que el PP es el único grupo que respalda la propuesta ganadora del concurso de ideas, mientras que PSOE, Més per Palma y Vox defenderán sus propias iniciativas para redefinir el futuro del inmueble y de la fachada marítima.

El debate, que será uno de los más intensos del pleno de la próxima semana, pone de manifiesto la falta de consenso sobre uno de los proyectos urbanísticos más relevantes de la legislatura. Aunque los grupos coinciden en rechazar el planteamiento del equipo de gobierno, cada uno propone un modelo distinto para el edificio de Gesa y el espacio que lo rodea.

El PSOE plantea frenar el proyecto presentado por el Ayuntamiento antes de consolidarlo. Los socialistas piden paralizar el proceso para abrir una "participación ciudadana real" con vecinos, entidades patrimoniales, colegios profesionales y agentes sociales con el objetivo de alcanzar un consenso sobre los usos del edificio y la transformación de la fachada marítima. Consideran que una actuación de esta envergadura debe priorizar el interés general, incrementar las zonas verdes y responder a las necesidades de la ciudad.

Por su parte, Més per Palma va un paso más allá y exige directamente anular el concurso de ideas y comenzar de nuevo el proceso. La formación considera que el proyecto ganador concede "demasiado protagonismo al cemento" frente a las zonas verdes y reclama que la prioridad sea crear un gran parque litoral conectado con el Parc de la Mar, eliminar los nuevos edificios previstos junto a Gesa, replantear el aparcamiento subterráneo y destinar el edificio a usos públicos, culturales y comunitarios compatibles con la conservación patrimonial. También reclama que el Ayuntamiento publique las actas y las votaciones del jurado del concurso.

La propuesta de Vox difiere de las anteriores. El partido no cuestiona la rehabilitación del edificio, pero rechaza que se financie con recursos municipales. Defiende una concesión administrativa a la iniciativa privada para convertir Gesa en un edificio de oficinas, construir un aparcamiento de unas 900 plazas y habilitar un parque mediterráneo en superficie. Según la formación, este modelo permitiría revitalizar el inmueble "a coste cero" para el Ayuntamiento y destinar el dinero previsto para el proyecto a otras necesidades de la ciudad.

En la comisión ayer, el debate dejó varios reproches entre los grupos. Desde Més per Palma calificaron la propuesta del equipo de gobierno de "oportunidad perdida" y reprocharon al PP haberse quedado solo en la defensa del proyecto, mientras que el concejal popular Óscar Fidalgo respondió que no acepta "lecciones" de la formación ecosoberanista y recordó la "incapacidad" de anteriores gobiernos para tomar una decisión sobre el futuro de Gesa. Vox insistió en que no se opone a la transformación del edificio, sino a su financiación, mientras que Podemos criticó que el proyecto desaprovecha la oportunidad de convertir la fachada marítima en un espacio más habitable para la ciudadanía.

Con este escenario, el pleno del próximo jueves debatirá cuatro modelos distintos para uno de los espacios más emblemáticos de Palma: el del equipo de gobierno, que mantiene el proyecto ganador del concurso de ideas, y las tres alternativas planteadas por la oposición, que solo coinciden en que hay que modificar la propuesta antes de ejecutarla.