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El futuro IES Son Ferriol da un paso más con el apoyo unánime a la cesión de los terrenos del Ayuntamiento de Palma

Todos los grupos políticos se muestran a favor de que Cort transfiera al Govern la parcela donde se construirá el instituto, una reivindicación histórica del barrio

El terreno en el que se construirá el futuro IES Son Ferriol.

El terreno en el que se construirá el futuro IES Son Ferriol. / Nair Cuéllar

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Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El futuro IES Son Ferriol, una de las infraestructuras educativas más reivindicadas por los vecinos de la barriada durante más de tres décadas, ha dado un paso más para convertirse en realidad. Todos los grupos municipales votarán a favor de la cesión de la parcela municipal conocida como Son Llàtzer Vell al Govern balear, un acuerdo que previsiblemente será aprobado por unanimidad en el pleno del próximo jueves.

A través de este trámite administrativo, el Ayuntamiento de Palma cederá la titularidad del solar al Govern para que pueda impulsar la construcción del nuevo instituto. El respaldo de todos los grupos permitirá desbloquear un paso imprescindible para que la conselleria de Educación pueda desarrollar el proyecto en unos terrenos que hasta ahora pertenecen al Ayuntamiento.

La creación del IES Son Ferriol es una demanda histórica de los vecinos, que llevan reclamando un instituto en el barrio desde hace más de 30 años para evitar que los estudiantes tengan que desplazarse a otros municipios o barrios para cursar Secundaria. Hace aproximadamente un año, el Govern presentó el anteproyecto del futuro centro educativo, una actuación con una inversión prevista de alrededor de 20 millones de euros.

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La aprobación definitiva de la cesión del solar está prevista para el pleno municipal del próximo jueves, donde, salvo cambios de último momento, saldrá adelante con el voto favorable de todos los grupos políticos.

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