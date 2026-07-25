La Defensora de la Ciudadanía pide garantizar el acceso gratuito a los baños públicos de las playas de Palma

La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha reclamado al Ayuntamiento que garantice de forma efectiva el "acceso público, universal y gratuito" a los aseos de las playas del municipio y que evite que su utilización quede condicionada a consumir en los establecimientos concesionarios.

La recomendación, presentada ayer ante la comisión de Derechos de la Ciudadanía previa al pleno municipal, se hace a raíz de que la Defensoría detectara, a través de inspecciones realizadas por el Área de Medio Ambiente, que en algunos balnearios de la Playa de Palma no se estaba permitiendo acceder a los baños a usuarios que no eran clientes del establecimiento.

En su informe, Moilanen recuerda que los nuevos pliegos de explotación de las playas ya establecen expresamente que los aseos tienen carácter público, deben permanecer abiertos durante el horario de funcionamiento de los servicios de playa y no puede exigirse ningún pago por su utilización. También recomienda al Ayuntamiento reforzar el control para garantizar que ninguna persona vea limitado el acceso a los aseos por no consumir en los balnearios.

Entre las medidas que propone figura intensificar las inspecciones municipales, verificar el cumplimiento continuado de las condiciones de acceso y exigir la instalación de una señalización visible que informe de que los aseos son de uso público y gratuito, independientemente de que se utilicen o no los servicios comerciales de las playas.

Reconocimiento a Moilanen

Por otro lado, cabe recordar que el 28 de julio, el próximo martes, concluye el mandato de Moilanen al frente de la Defensoría de la Ciudadanía y, según la normativa que regula la institución, ya no puede optar a una nueva designación. En la comisión ayer, todos los grupos municipales aprovecharon su comparecencia antes de expirar el mandato para agradecerle el trabajo que ha hecho estos años y reconocer su implicación al frente de la institución.

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Anna Moilanen, Defensora de la Ciudadanía de Palma. / B. Ramon

El reconocimiento fue unánime e incluyó también a Vox, formación muy crítica con Oficina de la Defensoría y que ha defendido en reiteradas ocasiones su cierre, pero cuyas representantes (Jero Mayans y Sara Cerdó) agradecieron igualmente la labor personal desempeñada por Moilanen. La actual defensora continuará, por el momento, al frente de la institución en funciones hasta que el Ayuntamiento logre consensuar un relevo.