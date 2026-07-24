El PSOE de Palma insta a la ciudadanía a participar en la manifestación del 26-J 'Mallorca al límite'
La formación apoya las movilizaciones pacíficas que reclaman límites al crecimiento turístico y defiende el derecho a la protesta y la continuidad de las actividades ciudadanas
EP
La Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación del próximo 26 de julio bajo el lema 'Mallorca al límite'.
Según ha informado este viernes en un comunicado, en la Ejecutiva, celebrada este jueves, también se aprobó una propuesta de resolución en defensa del derecho a protesta, la convivencia y una ciudad al servicio de sus vecinos.
Apoyo a las movilizaciones pacíficas
Los socialistas han mostrado su apoyo a las movilizaciones pacíficas, democráticas y no violentas que exijan límites al crecimiento turístico, la protección del territorio y de los recursos naturales y la garantía del derecho a una vivienda digna.
Por otro lado, se han referido a la detención de las dos activistas de Santa Maria del Camí y han tildado de "desproporcionado" el dispositivo, traslado y exposición pública de éstas.
Críticas a la “censura” y a las sanciones
Asimismo, los socialistas han rechazado la "censura" que consideran que ejerce el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y sus intentos de "criminalizar" los movimientos vecinales, ecologistas, feministas, LGTBI, juveniles, sindicales o de defensa al derecho a la vivienda para ejercer la protesta, crítica o discrepancia política. En este sentido, han criticado la retirada de carteles y sanciones impuestas a la Asociación de Vecinos de la Llotja-Born por su campaña contra el ruido.
Apoyo a las iniciativas ciudadanas
La ASP asegura no compartir el "bloqueo, la falta de colaboración o la imposición de condiciones desproporcionadas" a las iniciativas ciudadanas, culturales y reivindicativas de Palma, como el Orgullo, Canamunt y Canavall, la fiesta del Flexas o los 'sopars a la fresca', y ha pedido que Cort ofrezca apoyo técnico, logístico y económico para facilitar la continuidad de las fiestas y actividades ciudadanas que forman parte de la identidad de Palma.
- La calle donde toda Mallorca iba a comprar y ahora va a comer
- Clubes de jubilados de Palma al límite: 'Hemos pagado el alquiler del local de nuestro bolsillo
- El Ayuntamiento de Palma aprueba la demolición de un edificio en ruinas en la calle Eusebi Estada
- Cerca de 400 personas participan en una protesta en Cort tras la prohibición del Sopar a la Llesca
- Denuncian que Cort impide celebrar un Sopar a la Llesca frente al Ayuntamiento de Palma
- Llaman a cenar de pie esta noche en la plaza de Cort para sortear el veto del Ayuntamiento de Palma
- Miles de vecinos de Can Pastilla, sin luz este fin de semana debido a dos averías
- Més reclama blindar la gratuidad de la EMT de Palma y rechaza el precio del billete a tres euros