Llega a Palma un supermercado asiático al estilo 7-Eleven para comprar y comer al momento: "En Mallorca faltaba un concepto así"

Palma está a punto de incorporar un formato de negocio prácticamente desconocido hasta ahora en Mallorca. El supermercado 7/12, que abrirá sus puertas en una esquina de la Plaza Mayor, quiere trasladar la filosofía de los populares establecimientos 7-Eleven que arrasan en Japón o Estados Unidos, aunque con una diferencia que consideran clave: toda la comida preparada se elaborará cada día en el propio local. "En la isla faltaba un supermercado que combinara la venta de productos asiáticos con comida recién preparada para consumir aquí mismo", explica su propietario, Wenji Peng.

Apertura en Palma

La apertura está prevista para mediados de agosto, aunque todavía no tiene una fecha cerrada. "El día del eclipse podría ser una buena opción", comenta entre risas. Más allá de la anécdota, el objetivo de la propuesta gastronómica está claro: ofrecer un espacio pensado para quienes buscan una comida rápida, económica y de calidad sin necesidad de esperas como en los restaurantes.

Para la inauguración quieren sorprender con algunas acciones promocionales. La más llamativa todavía está ultimándose: ofrecer un descuento para toda la vida a quienes decidan tatuarse el logotipo de 7/12. "Es una idea un poco loca que estamos trabajando con el equipo de marketing. Queremos divertirnos y hacer algo diferente", adelanta Peng.

Productos elaborados diariamente

Mientras ultiman los preparativos para la apertura, el establecimiento ya tiene definida buena parte de su oferta. Entre los productos habrá sushi elaborado al momento, bentos japoneses, onigiris, pokes, dim sums, gyozas, sándwiches japoneses de huevo, comida caliente, postres, refrescos asiáticos, snacks virales, las populares galletas de Shin Chan y productos difíciles de encontrar en Mallorca. Además, también incorporarán algunas propuestas occidentales, como hamburguesas, hot dogs o nuggets. "No solo nos centramos en la gastronomía asiática, sino en todas las cosas interesantes del mundo", explica.

El nombre del establecimiento también tiene su explicación. Aunque esté inspirado en la filosofía del conocido 7-Eleven, tiene su propia identidad. "Quería hacer algo parecido enfocado a la alimentación y porque quería abrir siete días a la semana durante doce horas", señala y añade: "Nuestra comida no viene de fábricas. Todo lo preparamos aquí, al momento y cada día. Queremos que quien venga se lleve un buen producto recién hecho".

"Comida buena, práctica y económica"

La intención también es mantener precios asequibles, a pesar de que sea complicado por las dificultades en temas de transporte, alquiler y distribución con los que convive Mallorca por ser una isla: "Queremos que sea una comida buena, práctica y económica. Ocho piezas de sushi pueden costar menos de siete euros y un onigiri rondará los dos euros. Más barato es complicado".

El establecimiento dispondrá de una amplia zona para que los clientes puedan sentarse a comer con microondas y calentadores de autoservicio para quienes prefieran consumir allí la comida que acaben de comprar. "Hay mucha gente que por las tardes va con prisa y no tiene tiempo para ir a un restaurante. Queremos que puedan parar unos minutos, comer algo y seguir con su día", sostiene.

Reto logístico en Mallorca

Poner en marcha el proyecto ha supuesto un importante reto logístico porque, al estar en una isla, la distribución es más complicada. "No esperaba que fuera tan duro. El transporte hasta Mallorca es complicado. Queremos traer helados japoneses y varias distribuidoras nos han dicho que aquí no llegan determinados productos congelados por el calor y el difícil acceso al centro de la ciudad".

Aun así, asegura que seguirán ampliando el catálogo y adaptándolo constantemente a las nuevas tendencias: "Intentaremos tener siempre productos virales y novedades. Van saliendo cosas nuevas continuamente y queremos ir actualizando la oferta".

Atraer a residentes y turistas

Tras varios años trabajando como sushiman, Peng decidió dar el salto al emprendimiento inspirado por el éxito de este tipo de establecimientos en Asia: "Siempre me ha gustado cocinar y la cultura asiática. Queremos hacer sushi gourmet a un precio económico".

Su intención es atraer tanto a residentes como a turistas. "Queremos que la gente nos descubra", señala. Por ahora van por el buen camino.