Eclipse
El eclipse cambia el funcionamiento de los restaurantes de Playa de Palma: repartos antes de las 11:00 horas y sin acceso en coche para clientes no residentes
Restauración Mallorca recomienda a los establecimientos planificar con antelación el abastecimiento e informar a los clientes sobre las restricciones de movilidad previstas para el próximo 12 de agosto
Los restaurantes de Playa de Palma ya preparan una jornada muy diferente con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto en Mallorca. El dispositivo especial previsto para garantizar la movilidad y evitar colapsos en la zona obligará a modificar el funcionamiento habitual de los establecimientos. Los proveedores solo podrán realizar los repartos hasta las 11.00 horas y los clientes no residentes deberán acceder en transporte público. Ante esta situación, Restauración Mallorca ha trasladado una serie de recomendaciones al sector para minimizar el impacto de las restricciones.
Accesos cerrados en Playa de Palma
El dispositivo acordado por la Comisión de Seguridad de Playa de Palma establece que, a partir de las 12.00 horas, las rotondas y los accesos de entrada a la zona permanecerán cerrados al público general. Solo podrán acceder los residentes, los trabajadores acreditados mediante el código QR habilitado por el Ayuntamiento, el transporte público, los taxis, los vehículos de Uber y los autobuses encargados del traslado de clientes de hotel hacia y desde el aeropuerto.
Uno de los principales cambios afecta al abastecimiento de los restaurantes. Los proveedores únicamente podrán acceder a Playa de Palma hasta las 11.00 horas para realizar los repartos, por lo que la patronal recomienda adelantar las entregas a los días previos y dejar garantizado el suministro de los establecimientos durante la jornada anterior.
Como también comprobar que todos sus trabajadores dispongan de la acreditación correspondiente e informar directamente a los clientes con reserva sobre las condiciones de acceso a Playa de Palma.
Transporte público para los clientes
Las restricciones también modificarán la llegada de los clientes. Las personas que no residan en Playa de Palma no podrán acceder en vehículo privado y deberán desplazarse en transporte público. Se trata de una jornada para la que muchos restaurantes ya contaban con una ocupación prácticamente completa y con numerosas reservas confirmadas, algunas de ellas abonadas por adelantado.
Cancelaciones por las restricciones
La patronal asegura que colaborará con las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y evitar colapsos, aunque advierte de que las restricciones "supondrán un perjuicio para los establecimientos y para sus clientes". Asimismo, señala que algunos restaurantes ya han recibido cancelaciones de personas que habían organizado con antelación tanto su reserva como su desplazamiento.
Refuerzo de la EMT
La EMT reforzará su servicio hasta alcanzar los 400 trayectos durante esa jornada y también se incrementará la oferta de taxis. Los residentes podrán entrar y salir de la zona acreditándose en los controles policiales, aunque se les recomienda reducir sus desplazamientos en la medida de lo posible.
Las medidas tienen como objetivo proteger los principales accesos al aeropuerto, los hospitales y el puerto, además de evitar colapsos, aglomeraciones y situaciones de riesgo en los accesos y aparcamientos de Playa de Palma.
Restaurantes Serra de Tramuntana
En cuanto al resto de puntos de observación de Mallorca, entre ellos la Serra de Tramuntana, el Govern balear continúa ultimando el protocolo de actuación. También está pendiente la redacción definitiva del protocolo municipal que concretará las medidas previstas.
Restauración Mallorca hace extensivas estas recomendaciones al conjunto de restauradores y proveedores de la isla y les aconseja anticipar los repartos, planificar el abastecimiento y consultar las restricciones específicas que puedan establecerse en cada zona.
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