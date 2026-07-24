El antiguo parque de Bomberos del Polígono de Son Castelló se reinventa y acogerá una nueva comisaría de la Policía Local de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde este viernes a la incorporación de una nueva comisaría de la Policía Local en el antiguo parque de Bomberos ubicado en el Polígono de Son Castelló. El inmueble pertenece actualmente a la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y destinará aproximadamente un millón de euros a la rehabilitación integral de las instalaciones.

Tanto la primera como la segunda planta serán los espacios en los que los alrededor de 200 agentes ejercerán su labor. La primera estará destinada principalmente a la actividad operativa de los agentes e incluirá aproximadamente 205 taquillas, vestuarios, baños y duchas, un armero, una sala de reuniones, oficinas, un almacén y un cuarto de limpieza.

Por otra parte, la segunda planta acogerá las dependencias administrativas y de gestión, con una oficina diáfana, una sala de juntas, una sala técnica, un espacio destinado a las telecomunicaciones y correspondientes servicios.

Asimismo, se habilitará una zona exterior de aparcamiento de aproximadamente 287 metros cuadrados para vehículos policiales, así como con cuatro plazas señalizadas para vehículos policiales tipo turismo.

Tal y como ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el acto de oficialización de la firma del proyecto, "durante 2026 está prevista la incorporación de aproximadamente 170 nuevos agentes y otros 50 efectivos en 2027".