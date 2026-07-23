El alcalde de Palma echa balones fuera ante la polémica de la prohibición del 'Sopar a la Llesca' en la plaza de Cort: "Hay que defender la convivencia"

Alrededor de 400 personas asistieron durante la noche del pasado miércoles a la plaza de Cort con el objetivo de realizar el 'Sopar a la Llesca' a modo de revindicación ante la prohibición del Consistorio a celebrarla en ese espacio. Por este motivo, el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez Llabrés, se ha dirigido este jueves al colectivo organizador, Brunzit.

"La entidad ya era conocedora de los motivos por los cuales no estaba permitido desde hace tiempo. Les trasladamos que podían realizarlo es otros lugares, pero que en Cort no era posible", ha empezado su descargo Martínez.

El alcalde ha afirmado que todas las solicitudes de 'Sopar a la Llesca' han sido aceptadas por el Ayuntamiento, "al igual que el año pasado" y confirma que "el Ayuntamiento de Palma no entrará en el tema, tanto el alcalde como el equipo de gobierno están para defender la convivencia entre todos los residentes".

El origen del conflicto

El pasado lunes, la plataforma Brunzit denunció que Cort revocó el permiso para efectuar el 'Sopar a la Llesca' a metros de la sede municipal. El colectivo defiende que recibió el aviso por teléfono, a tan solo dos días de la actividad, sin una resolución oficial ni argumentos jurídicos que justificaran la decisión.

Estas reuniones que buscan "hacer pueblo" y "recuperar los espacios públicos" forman parte de la ya cancelada fiesta palmesana Canamunt y Canavall 2026. Los organizadores tramitaron el permiso en mayo y desde entonces han sostenido que la petición "cumplía los mismos requisitos que otros 'Sopars a la Llesca' autorizados este verano".

Asimismo, el Ayuntamiento ofreció diferentes alternativas como la plaça Quadrado o Llorenç Villalonga, no obstante, la plataforma negó las opciones ya que alegaron "no querer las sobras".