Palma reabre las oficinas de atención ciudadana de Avenidas después de renovar la planta baja
Urbanismo y Bienestar Social retomarán la atención presencial este jueves, mientras que la OAC volverá a abrir el lunes 27 de julio
La Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) y la OAC Social regresarán en los próximos días a la planta baja del edificio municipal de Avenidas, una vez finalizadas las obras de mejora y adecuación ejecutadas en estas dependencias. La reapertura será progresiva. Los servicios de atención presencial de Urbanismo y Bienestar Social volverán a funcionar en su ubicación habitual a partir de este jueves, 23 de julio. La OAC, por su parte, reabrirá al público el próximo lunes, 27 de julio.
Durante el desarrollo de las obras, la atención de la OAC se repartió entre el resto de oficinas municipales de Palma, mientras que la OAC Social trasladó provisionalmente su actividad al espacio Ceibos.
Las actuaciones han supuesto una inversión municipal de 520.000 euros y han sido ejecutadas por el área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales.
Los trabajos han permitido renovar el sistema de climatización, mejorar la iluminación y sustituir el pavimento de toda la planta baja. El objetivo, según el Ayuntamiento de Palma, es mejorar las condiciones de atención al público y el entorno de trabajo del personal municipal.
La intervención también busca reforzar la accesibilidad y la eficiencia de unas dependencias que reciben diariamente a numerosos ciudadanos para realizar trámites municipales y recibir información.
Renovación progresiva del edificio
Las obras forman parte del plan municipal para renovar progresivamente el sistema de climatización del edificio de Avenidas y modernizar sus instalaciones.
Con el regreso de los diferentes servicios, el Ayuntamiento recuperará durante los próximos días la actividad habitual de la planta baja, aunque con dos fechas distintas: Urbanismo y Bienestar Social abrirán este jueves y la OAC lo hará el lunes.
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