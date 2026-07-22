Palma declara seis playas como 'Espacios sin Humo' para reducir la exposición al tabaco

El Ayuntamiento de Palma ampliará el proyecto 'Espacios sin Humo' con la incorporación de seis playas del municipio, después de aprobar este miércoles la modificación del convenio de colaboración que mantiene con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha anunciado la medida tras la Junta de Govern y ha explicado que la iniciativa se extenderá a las playas de Ciutat Jardí, Portitxolet, Cala Major, Cala Nova, Cala Estància y Es Carnatge.

Con esta ampliación, el Consistorio pretende fomentar entornos más saludables, reducir la exposición al humo del tabaco y promover que no se fume en estos espacios a través de campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios. Celeste ha recordado que el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la AECC fue aprobado en mayo de 2025 y que el programa ya está implantado en 60 parques y otros espacios públicos de Palma.

En el marco de este acuerdo, la Asociación Española Contra el Cáncer se encargará de aportar parte de la señalización de las nuevas playas sin humo, facilitar la cartelería identificativa y formar a los técnicos municipales que participarán en la difusión de la campaña. Además, pondrá a disposición del Ayuntamiento material informativo y programas de deshabituación tabáquica.

Por su parte, el Ayuntamiento impulsará acciones de concienciación para fomentar que no se fume en estas playas y continuará difundiendo los mensajes preventivos promovidos por la asociación.