Més per Palma acusa al PP de "sacrificar" el gran parque litoral de GESA con "más cemento y menos vida"

Més per Palma ha presentado una proposición al próximo pleno municipal para rechazar el proyecto ganador del concurso de ideas para rehabilitar el edificio de GESA y transformar su entorno. La formación acusa al gobierno del PP de desaprovechar una "oportunidad histórica" para crear un gran parque litoral y sustituirlo por una intervención con "más edificaciones, más cemento y menos espacios verdes".

El grupo municipal reclama anular el concurso, publicar las actas y los votos particulares del jurado y abrir un nuevo proceso consensuado con las asociaciones vecinales, patrimoniales y sociales. Según Més, el proyecto seleccionado contempla dos nuevos edificios, una gran pérgola, un volumen destacado de vidrio, un aparcamiento subterráneo y una superficie verde insuficiente.

"La gran pregunta es qué modelo de ciudad quiere el PP", ha planteado la portavoz ecosoberanista, Neus Truyol. "Palma necesita más árboles, más sombra y más espacios públicos, no más cemento. Estamos ante una oportunidad única para renaturalizar la fachada marítima y no podemos desperdiciarla".

Més defiende que la transformación del entorno de GESA debe responder a la emergencia climática y a la falta de zonas verdes de Palma. A su juicio, las nuevas construcciones previstas impedirían crear un verdadero parque litoral con árboles de gran porte y abundante vegetación, como reclaman desde hace años los vecinos de la zona.

"El PP secuestra un espacio que pertenece a los residentes para impulsar un gran negocio turístico e inmobiliario", ha denunciado Truyol. La formación propone conectar el futuro parque con el Parc de la Mar y reservar el edificio de GESA para usos públicos, culturales y comunitarios.

La portavoz considera que la intervención debe priorizar la sombra, la vegetación y los lugares de estancia frente a la construcción de nuevos volúmenes. "Palma no debe perder la oportunidad histórica de ganar un gran espacio verde al servicio de la ciudadanía", ha insistido.

Críticas por la intervención en el edificio de Ferragut

La formación también cuestiona el impacto de la propuesta sobre los valores arquitectónicos de GESA, obra del arquitecto Josep Ferragut. Més recuerda que ARCA, que formó parte del jurado, ya manifestó públicamente sus reservas y advirtió de que el proyecto no respetaría el principio de mínima intervención exigible en un inmueble de este valor.

Según Truyol, la actuación prevé eliminar "una gran escalera, un mural y una lámpara diseñada por Ferragut". "No se puede decir que se defiende el patrimonio mientras se aprueban intervenciones que alteran una obra tan emblemática", ha señalado. "GESA forma parte de la memoria colectiva de Palma y debe preservarse con el máximo respeto. Este proyecto es un atentado contra el patrimonio".

Més reclama que la rehabilitación conserve íntegramente los principales elementos arquitectónicos del edificio y que cualquier modificación se someta a criterios patrimoniales más estrictos.

Más de 150 millones y sin "participación real"

Otra de las críticas se centra en la falta de participación ciudadana. La formación sostiene que el proyecto se ha desarrollado ignorando las reivindicaciones mantenidas durante más de veinte años por la Plataforma Salvem la Façana Marítima, la asociación vecinal de Ses Veles, ARCA y otros colectivos.

"El alcalde Martínez ha escuchado más a los planos que a las personas", ha afirmado Truyol. "Las grandes transformaciones urbanas solo tienen sentido cuando nacen del consenso y responden a las necesidades de los barrios".

MÉS cifra en más de 150 millones de euros el coste del proyecto y acusa al PP de hipotecar la ciudad "con más deuda y más cemento". "Va en contra de la voluntad de los vecinos, pero todavía están a tiempo de rectificar", ha concluido la portavoz.