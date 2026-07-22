Las deficiencias de la comisaría de la Platja de Palma llegan a los juzgados

El sindicato ATAP ha denunciado por la vía penal al Ayuntamiento de Palma por no haber precintado completamente la comisaría de la Policía Local de les Meravelles, en la Platja de Palma, pese a las graves deficiencias recogidas en un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del propio Consistorio.

Representantes de la organización sindical han acudido este miércoles por la mañana a los juzgados para presentar la denuncia. ATAP sostiene que, aunque se ha anunciado la reubicación provisional de los policías en casetas instaladas en la avenida de América, los agentes continúan accediendo y utilizando parte del inmueble.

El sindicato considera que el Ayuntamiento conocía los riesgos existentes y, aun así, no adoptó las medidas necesarias para impedir completamente el uso de las instalaciones. Será ahora el juzgado el que deberá determinar si existen indicios de delito y, en su caso, depurar responsabilidades.

ATAP entiende que los hechos podrían encajar en una presunta infracción del artículo 316 del Código Penal, que castiga a quienes, estando legalmente obligados, incumplen las normas de prevención y no facilitan los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su labor con las medidas adecuadas de seguridad e higiene.

El precepto contempla penas de seis meses a tres años de prisión y multas de seis a doce meses cuando esta actuación pone en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los empleados.

La organización ya había reclamado el cierre y precinto inmediato de las dependencias, especialmente del sótano, y que tampoco se utilizara la planta de entrada hasta reparar la instalación eléctrica y la climatización.

Calor extremo, daños estructurales y riesgos eléctricos

El informe municipal, elaborado después de una inspección realizada el 17 de julio, recoge temperaturas de hasta 33 grados, una ventilación deficiente y elevados niveles de humedad en el sótano, utilizado como vestuario y zona de descanso. Esta situación fue clasificada como un riesgo importante.

También constata que los baños, las duchas y los vestuarios tuvieron que ser apuntalados debido a deficiencias estructurales. Los puntales impedían utilizar con normalidad los servicios higiénicos y el documento recomendaba restringir el acceso a la planta inferior.

A ello se sumaban un posible riesgo de proliferación de legionela, humedades, cuadros eléctricos sin protección, cables accesibles, falta de señalización de evacuación y deficiencias en los medios contra incendios. Los aparatos portátiles de aire acondicionado también provocaron acumulaciones de agua y, según los trabajadores, uno de los desbordamientos llegó a causar un cortocircuito.

El diagnóstico técnico contrasta con las primeras explicaciones del regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, que redujo inicialmente la problemática a una incidencia con el aire acondicionado. Ante el uso parcial del inmueble pese a las advertencias, ATAP ha decidido trasladar ahora el caso a la justicia penal.