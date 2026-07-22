Cort justifica el veto de un Sopar a la Llesca frente al Ayuntamiento de Palma por la elevada actividad de la plaza: "Hay zonas sin tanta saturación"

El Ayuntamiento de Palma ha dado este martes su primera explicación pública sobre la negativa a autorizar el Sopar a la Llesca que el Col·lectiu Brunzit había previsto celebrar este miércoles en la plaza de Cort, una decisión que los organizadores denunciaron ayer por haberse comunicado por teléfono, a solo dos días del acto y sin una resolución oficial que motivara el rechazo. Tras la Junta de Govern, la portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha atribuido la decisión a la intensa actividad que soporta la plaza de Cort a lo largo del año y ha defendido que el Consistorio ofreció distintos emplazamientos alternativos para que la cena pudiera celebrarse.

La polémica estalló a principios de esta semana, cuando Brunzit denunció que el Ayuntamiento había vetado la celebración de la cena popular, incluida en el programa de las fiestas de Canamunt 2026, sin explicar los motivos de la denegación. Según las entidades organizadoras, la solicitud se registró en mayo y cumplía los mismos requisitos que otros Sopars a la Llesca autorizados este verano. Además, rechazaron trasladar la convocatoria a otras plazas al considerar que la elección de Cort tenía un valor simbólico ligado a la reivindicación del uso ciudadano del espacio público.

Este martes, Celeste ha explicado que la tramitación de este tipo de solicitudes pasa por varios departamentos municipales. "Las asociaciones de vecinos nos solicitan un espacio y esto va pasando por varios departamentos", ha señalado. Según ha detallado, la petición entró por Participación Ciudadana y posteriormente llegó a Gobierno Interior, donde se valoró que "había una diferencia muy importante entre que sea en Cort y que sea en otro espacio", motivo por el que se optó por proponer ubicaciones alternativas.

La portavoz ha asegurado que desde Participación Ciudadana "mantuvieron las comunicaciones que consideraron necesarias para explicarles que buscaran otro espacio en su barrio". En ese proceso, ha relatado, el Ayuntamiento fue planteando distintas opciones que fueron descartadas por los organizadores.

Así, ha explicado que primero se les ofreció la plaza de Llorenç Villalonga, pero "se nos dijo: 'No, es que aquí ya lo hemos hecho'". Después se planteó otro emplazamiento, que "nos dijeron que esta no interesa, no la queremos". También se propuso la plaza del Coll, aunque, según Celeste, fue rechazada porque allí "se han retirado terrazas e hicimos cena". Finalmente, ha indicado que quedaba la plaza Quadrado y que, en cualquier caso, "allí están las mesas y sillas".

La portavoz ha insistido en que la decisión de no autorizar el acto en la plaza de Cort responde exclusivamente al elevado número de actividades que acoge este espacio. "La plaza de Cort, en lo que llevamos de año, tiene ya 89 ocupaciones", ha afirmado. Según ha precisado, esa cifra ya supera el total registrado durante todo 2025. "Es una plaza que sí tiene actividad ciudadana", ha defendido Celeste, quien ha detallado que esas ocupaciones corresponden a "actividad cultural, reivindicativa, social, etcétera, de todos los tipos". A su juicio, si se mantiene el ritmo actual, "de aquí a final de año podemos superar este ritmo y llegar a las 100 ocupaciones".

Frente a esa situación, el Ayuntamiento considera que existen otros espacios del entorno con una menor carga de eventos. "En este entorno y en este barrio hay otras zonas que no tienen este nivel de saturación", ha argumentado la portavoz para justificar que el Sopar a la Llesca no pudiera celebrarse frente a la sede consistorial.

Brunzit, por su parte, mantiene que la convocatoria en la plaza de Cort respondía a una decisión deliberada, ya que los Sopars a la Llesca nacieron precisamente para reivindicar la recuperación del espacio público frente a la ocupación creciente de las plazas por terrazas privadas. Tras denunciar el veto, las entidades anunciaron que mantienen su intención de reunirse este miércoles, aunque sin confirmar todavía el lugar definitivo de la convocatoria.