Consell y Cort aceleran el pago de las subvenciones a los clubes de jubilados de Palma tras quejarse de una situación límite

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma han acelerado el pago de las subvenciones destinadas a los clubes de personas mayores después de que las entidades advirtieran de que se encuentran "al límite" y, en algunos casos, sin dinero para pagar el alquiler, la luz o la organización de sus actividades.

Las ayudas, financiadas por ambas administraciones, debían haberse abonado a principios de junio. Sin embargo, el retraso ha dejado a numerosos clubes sin liquidez y ha obligado a algunos de sus responsables a adelantar dinero de su propio bolsillo para mantener abiertos los locales.

Fuentes del Consell aseguran que el pago de su parte es "inminente" y que previsiblemente se efectuará esta misma semana. La institución insular atribuye el retraso a "problemas burocráticos" y admite que la situación generada entre las asociaciones de jubilados por esta situación les "preocupa".

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma afirma que aprobó en junio el abono de su parte de las subvenciones y que el dinero también llegará en breve a las entidades beneficiarias.

"Nos quedan 50 euros en el banco"

La respuesta de las administraciones llega después de que Rafel Verger, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Vileta-Son Serra y de la federación balear del sector, denunciara la delicada situación económica de los clubes.

"Nos quedan 50 euros en el banco. No podemos pagar el alquiler ni la luz y, con este calor, tampoco podemos encender el aire acondicionado", explicó Verger. A su juicio, las entidades han quedado "al borde del precipicio" por unas ayudas que necesitan para afrontar precisamente el alquiler de sus sedes.

El club de La Vileta-Son Serra llegó a acumular dos mensualidades pendientes. Sus responsables tuvieron que aportar 2.000 euros y recurrir a financiación para evitar que la deuda siguiera aumentando.

"Si no pagamos, nos pueden desahuciar", advirtió Verger. "Hacemos un trabajo altruista, dedicamos muchas horas a organizar actividades para los mayores y las administraciones nos hacen sentir como si estuviéramos pidiendo limosna", manifestó.

Actividades suspendidas y dinero personal

La falta de fondos también ha afectado a la programación de las entidades. La asociación de La Vileta-Son Serra tuvo dificultades para pagar el autocar y la comida de una excursión porque el dinero reservado tuvo que destinarse a cubrir otras facturas.

"Mi paga extra de este mes se ha ido al club", aseguró Verger, que sostiene que el problema se repite en otras asociaciones de Palma. "Todas están en una situación parecida", afirmó.

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Con el anuncio de que los pagos se harán efectivos en los próximos días tanto el Consell como Cort esperan sofocar una problemática que ha obligado a los propios jubilados a sostener económicamente unos clubes destinados a combatir la soledad, fomentar el envejecimiento activo y organizar actividades para las personas mayores.