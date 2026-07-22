El Ayuntamiento de Palma aprueba la demolición de un edificio en ruinas en la calle Eusebi Estada

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el inicio del expediente de contratación de las obras para demoler el edificio situado en el número 32 de la calle Eusebi Estada, en la esquina con la calle Joan Munar, número 5. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha anunciado la decisión tras la Junta de Govern y ha explicado que el inmueble será derribado por el estado en el que se encuentra. "Hoy hemos aprobado su demolición. Está en ruinas, está vacío y hay que demolerlo, no tiene más", ha afirmado.

Con este acuerdo, el Consistorio da el primer paso administrativo para contratar las obras de demolición del edificio, que, según ha indicado la portavoz, permanece desocupado y presenta un estado ruinoso que hace necesario su derribo. Por el momento, se desconocen los plazos para el inicio de los trabajos ni han trascendido más detalles sobre la actuación prevista una vez se complete la demolición del inmueble, que hasta el cese de su actividad albergó una tienda de armarios.

Seis nuevos furgones para la Policía Local

La Junta también ha dado luz verde al inicio de la contratación del suministro de seis nuevos furgones para la Policía Local de Palma, con un presupuesto máximo de licitación de 446.000 euros.

En concreto, el contrato contempla la adquisición de cuatro vehículos para la Unidad de Atestados de Tráfico y otros dos destinados al transporte de agentes, con el objetivo de reforzar los medios materiales del cuerpo tras el aumento de la plantilla de la Policía Local.

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Según ha explicado Celeste, los nuevos vehículos permitirán reforzar las actuaciones relacionadas con accidentes de circulación, controles de alcohol y drogas y otras intervenciones de seguridad vial, además de facilitar el desplazamiento de agentes en dispositivos especiales vinculados a acontecimientos deportivos, culturales, fiestas populares y otros operativos extraordinarios.