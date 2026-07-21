El PSOE de Palma denuncia un "drástico recorte" de frecuencias en las líneas de la EMT a hospitales y la UIB

El PSOE de Palma ha denunciado un "drástico recorte" de las frecuencias de la EMT desde el pasado 15 de julio, especialmente en las líneas que conectan con los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases, la UIB y el Parc Bit. Los socialistas sostienen que no se trata de un simple ajuste estival de horarios, sino de un recorte que empeora el servicio para trabajadores y residentes.

"La EMT ha recortado servicios. No es una reordenación de horarios, como han intentado hacer ver, sino una auténtica destroza que empeora las frecuencias de varias líneas muy sensibles", ha afirmado el portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau.

El PSOE cifra en 329 las salidas diarias eliminadas de lunes a viernes. Sin embargo, los propios datos incluidos en su comunicado señalan que la red ha pasado de 3.760 a 3.499 expediciones, una diferencia de 261 servicios diarios.

Según los socialistas, entre las líneas más afectadas figuran la L27 y la L28, que forman el recorrido circular de Son Llàtzer. Según el PSOE, los autobuses han pasado de circular cada 30 minutos a hacerlo cada hora, lo que supone reducir a la mitad su frecuencia.

Una situación similar se produce en la L19, que conecta con la UIB y el Parc Bit y pasa de un autobús cada 20 minutos a uno cada 40.

También empeoran las conexiones con Son Espases. Las líneas L20, L29, L39 y L40 pasan de circular cada 20 minutos a hacerlo cada media hora, por lo que los usuarios deben esperar un 50 % más entre autobuses.

Los socialistas también señalan recortes en líneas de alta demanda como la L8, entre Son Roca y Sindicat, y la L5, entre el Rafal Nou y la plaza del Progrés, con incrementos del tiempo de espera del 22 % y el 33 %, respectivamente.

"Autobuses llenos que no paran"

Dalmau denuncia además que algunas líneas comienzan más tarde y terminan antes. "La situación de colapso provoca que haya autobuses completos que no se detienen en las paradas y personas que pueden llegar a esperar hasta una hora para subir al siguiente", ha advertido.

El portavoz socialista acusa al gobierno de Jaime Martínez de "falta de planificación" y asegura que los residentes sufren por tercer verano consecutivo un deterioro del servicio en días laborables.

"Martínez debe rectificar inmediatamente, contratar más personal e incrementar la flota", ha reclamado Dalmau. "No sabemos dónde están los nuevos autobuses que tenían que llegar. La EMT debe adaptarse a las necesidades reales de la clase trabajadora, que necesita el transporte público para ir a trabajar y regresar a casa", ha concluido.