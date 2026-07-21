Palma declara en ruina el edificio de Joan Miró que presenta riesgo de derrumbe

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha iniciado este martes el expediente para declarar en ruina el edificio situado en el número 288 de la avenida Joan Miró, en la esquina con el Camí de Cala Major. El inmueble permanece desalojado y precintado desde octubre de 2025, cuando una grieta detectada en una viga hizo saltar las alarmas sobre su estabilidad.

La declaración todavía no es definitiva. La propiedad y los arrendatarios dispondrán de un plazo de 30 días para presentar alegaciones y aportar documentación. Una vez completada la tramitación, se determinará si el inmueble puede rehabilitarse para reparar sus daños estructurales o si debe ser demolido.

El expediente no afecta a viviendas. El edificio, construido en 1950, alberga cinco locales comerciales en la planta baja, mientras que las plantas primera, segunda y la torre estaban arrendadas conjuntamente como un único establecimiento comercial.

Boberos de Palma en uno de los locales afectados en octubre. / Jaime Reina

Los problemas salieron a la luz en octubre, cuando el inquilino de uno de los locales avisó a los Bomberos de Palma después de descubrir una grieta en una viga. Hasta el inmueble se desplazaron también técnicos de Urbanismo y agentes de la Policía Local.

La primera inspección concluyó que el daño podía comprometer la estabilidad del edificio. Como medida preventiva, Cort ordenó desalojar y precintar los comercios y prohibió el uso de todas las dependencias.

Los bomberos apuntalaron inicialmente el local donde apareció la grieta para sostener el forjado. Posteriormente, Urbanismo ordenó apuntalar todos los forjados y elaborar un informe completo sobre la estabilidad estructural del inmueble.

"Deterioro estructural"

La solicitud para iniciar el expediente de ruina está acompañada de un certificado técnico que confirma que el edificio presenta "deterioro estructural" y que reúne las circunstancias previstas en la normativa urbanística para abrir este procedimiento.

Los establecimientos continúan cerrados desde el precinto. Entre los espacios afectados figuraba también la terraza descubierta de un conocido local nocturno con acceso desde el Camí de Cala Major.

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Urbanismo sostiene que la apertura del expediente da continuidad a "las medidas adoptadas para proteger tanto a las personas como al propio inmueble". La resolución final deberá concretar el alcance de los daños y las actuaciones que tendrá que asumir la propiedad.