Més reclama blindar la gratuidad de la EMT de Palma y rechaza el precio del billete a tres euros

Més per Palma ha presentado tres enmiendas a la nueva Ordenanza tarifaria de la EMT para blindar la gratuidad del autobús, impedir que la tarifa urbana de referencia se sitúe en tres euros y limitar el gasto mensual de los usuarios habituales.

La formación ecosoberanista acusa al gobierno municipal del PP de condicionar la continuidad del transporte gratuito a unas subvenciones extraordinarias de carácter temporal. Según Més, el texto impulsado por el alcalde, Jaime Martínez, y el regidor de Movilidad, Antonio Deudero, abre la puerta a que Palma tenga "una de las tarifas urbanas más caras del Estado" cuando finalicen estas ayudas.

"El PP está esperando a que termine la gratuidad para disparar el precio del transporte público al día siguiente", ha criticado el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras. "En lugar de aprovechar estos años para consolidar un derecho, la nueva ordenanza hará que la ciudadanía pague más", ha añadido.

La primera enmienda plantea que los desplazamientos realizados con la Tarjeta Única y el resto de títulos personales continúen siendo gratuitos aunque desaparezcan las subvenciones extraordinarias que actualmente financian la medida.

Para garantizar su continuidad, MÉS propone alcanzar un acuerdo estable entre el Ayuntamiento de Palma, el Govern balear, el Estado y el Consorcio de Transportes de Mallorca, de manera que las distintas administraciones compartan el coste.

"No se puede jugar con la tranquilidad de miles de personas", ha advertido Contreras. "Quienes utilizan el autobús cada día tienen que saber que podrán seguir haciéndolo sin estar pendientes de si se renuevan o no unas subvenciones temporales".

La formación defiende que la gratuidad debe dejar de ser una medida coyuntural y convertirse en "un derecho consolidado" para los residentes.

Rechazo al billete de tres euros

Més también propone reducir de tres a dos euros la tarifa urbana de referencia incluida en la ordenanza. La formación sostiene que de continuar con el actual precio planteado por el PP situaría a Palma entre las ciudades españolas con el autobús urbano más caro.

"Es incomprensible que, mientras otras ciudades intentan hacer el transporte público más atractivo y asequible, el PP pretenda que en Palma pueda costar hasta tres euros", ha señalado Contreras.

Con la tarifa de referencia de dos euros planteada por MÉS, el primer viaje con la Tarjeta Única costaría 0,80 euros para el perfil general, 0,45 para los jóvenes y 0,30 para pensionistas y otros colectivos, en caso de que dejara de aplicarse la gratuidad.

Un límite máximo de gasto al mes

La tercera enmienda establece un tope mensual para los usuarios frecuentes de la EMT. MÉS plantea un máximo de 15 euros para el perfil general, diez euros para jóvenes y familias numerosas y cinco euros para pensionistas y otros colectivos bonificados.

Una vez alcanzado ese importe, el resto de los desplazamientos urbanos realizados durante el mismo mes serían gratuitos.

"Quien va cada día a trabajar, estudiar o acudir al centro de salud necesita estabilidad", ha defendido Contreras. "El transporte público debe dar seguridad a las familias, no generar más incertidumbre y más gastos".

Més considera que las enmiendas reflejan dos modelos opuestos de movilidad. Frente a un PP que, según denuncia, "pone en riesgo la gratuidad y encarece las tarifas", la formación defiende una EMT "gratuita, asequible y accesible para todo el mundo".