Una exposición inédita en el Club de Mar acerca cinco siglos de historia entre España y Mónaco

Palma celebra la inauguración de la exposición ‘Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida', una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 6 de agosto en el Club de Mar Mallorca. La exposición llega a la capital balear tras su paso por Madrid y Sevilla para conmemorar el 150 aniversario del establecimiento de la primera misión diplomática entre el Principado de Mónaco y España.

La inauguración, celebrada este martes por la tarde, estuvo presidida por la embajadora del Principado de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau, junto a representantes institucionales y autoridades locales. El acto también simbolizó el inicio de una nueva etapa para el Club de Mar Mallorca, que acoge su primera gran exposición cultural internacional tras la renovación integral de sus instalaciones.

Recorrido cronológico

La exposición propone un recorrido cronológico por la historia compartida entre ambos países, desde los primeros vínculos entre los Señores de Mónaco y la Corona de Castilla hasta las actuales relaciones diplomáticas. A través de fotografías, documentos históricos y material divulgativo, los visitantes pueden descubrir episodios como la protección española sobre el Principado durante el siglo XVI, las relaciones entre las casas reales o la labor científica del príncipe Alberto I.

La etapa mallorquina incorpora, además, un elemento diferenciador. Y es que parte del material expuesto procede de la Fundación Casa Planas y del Archivo Casa Planas, con imágenes históricas de las visitas que realizaron el príncipe Rainiero III y la princesa Grace a Mallorca durante la década de los años sesenta, reforzando el vínculo histórico entre la isla y el Principado.

Baleares y Mónaco refuerzan sus vínculos

Durante su intervención, la embajadora destacó que la exposición pretende acercar al público una relación construida "sobre la confianza, la amistad y la cooperación" durante más de cinco siglos. Además, subrayó que Mallorca era una parada "lógica" dentro del recorrido de la muestra por la estrecha colaboración que mantiene Mónaco con los territorios del Mediterráneo y por el reciente impulso del Consulado del Principado en Baleares.

Por su parte, la cónsul honoraria del Principado de Mónaco en Baleares, Laura Calvo, explicó que Baleares y Mónaco comparten “una identidad mediterránea”. Además, recordó que la colaboración entre ambos territorios ya se refleja en iniciativas como “la participación de empresas náuticas baleares en el Monaco Yacht Show o la reciente celebración de la Semana Gastronómica de España en el Café de París de Mónaco”, donde también estuvieron presentes productos de Baleares. Desde su punto de vista, este tipo de proyectos ayudan a reforzar “unas relaciones bilaterales” que ambas instituciones pretenden seguir impulsando en los próximos años.