La EMT de Palma incorpora 19 nuevos conductores ante la llegada de más autobuses eléctricos

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha incorporado a su plantilla a 19 nuevos conductores para reforzar el servicio y disponer del personal necesario ante la llegada de nuevos autobuses eléctricos.

Se trata de 16 hombres y tres mujeres que proceden de dos procesos selectivos impulsados recientemente por la compañía municipal. Los trabajadores completaron su periodo de formación la semana pasada y ya se han incorporado a las líneas de la red de transporte público de Palma.

La EMT enmarca estas contrataciones en el proceso de ampliación de su plantilla y sostiene que permitirán "reforzar la capacidad operativa" y mejorar la disponibilidad de los vehículos.

Una parte de las incorporaciones procede del concurso-oposición convocado para cubrir hasta 150 plazas de conductor o conductora, incluidas en la oferta pública de empleo y en las tasas de reposición aprobadas.

De estos puestos, 80 serán fijos anuales a jornada completa, mientras que otros 70 tendrán la consideración de fijos discontinuos, también a jornada completa. Estos últimos dispondrán de un mínimo de nueve meses de actividad y serán llamados de manera cíclica entre febrero y noviembre.

La empresa municipal explica que este procedimiento busca consolidar la plantilla estructural y "garantizar la disponibilidad de personal necesaria para atender las necesidades actuales del servicio".

Una bolsa con otros 100 puestos

La EMT también ha abierto un segundo proceso para crear una bolsa de trabajo formada por 100 plazas de personal fijo discontinuo al 60 % de jornada.

Esta bolsa se activará en función de las necesidades organizativas y de servicio de la compañía, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

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Con las nuevas incorporaciones, la EMT pretende acompañar la ampliación y electrificación de la flota con un aumento paralelo del número de conductores. Según la empresa, el objetivo es "mejorar la calidad del transporte público de Palma" y garantizar que los nuevos autobuses puedan ponerse en circulación con suficiente personal.