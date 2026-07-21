Denuncian que Cort impide celebrar un Sopar a la Llesca frente al Ayuntamiento de Palma

El Sopar a la Llesca previsto este miércoles en la plaza de Cort, a escasos metros del Ayuntamiento de Palma, está en el aire. El colectivo Brunzit ha denunciado que el Consistorio le comunicó por teléfono, solo dos días antes de la actividad, que no autorizará la cena vecinal, aunque sin remitir una resolución oficial ni explicar los fundamentos jurídicos de la negativa.

La actividad forma parte del programa de las fiestas de Canamunt 2026 y había sido solicitada por Brunzit, la asociación vecinal de Canamunt y los ateneos populares La Fonera y L’Elèctrica. "Se nos ha informado telefónicamente y sin utilizar ningún canal oficial de que la petición no será autorizada", critican las entidades.

Los organizadores aseguran que tramitaron el permiso en mayo, dentro del plazo establecido y siguiendo el mismo procedimiento que en las anteriores ediciones. Sin embargo, sostienen que tuvieron que insistir reiteradamente para conocer la decisión municipal.

"A dos días de la actividad todavía no hemos recibido una respuesta clara", lamentan. El colectivo considera especialmente contradictorio que las mesas y sillas solicitadas para la cena ya se encontraran este lunes en la plaza de Cort.

Según Brunzit, la petición tenía las mismas características que otros Sopars a la Llesca que sí fueron autorizados. La plaza se encuentra dentro del ámbito de Canamunt, la retirada temporal de las terrazas se había previsto con antelación por tratarse de unas fiestas vecinales y la celebración no afectaba a la circulación de vehículos.

"Se había organizado la retirada de las terrazas por motivos de interés público y la actividad no condicionaba el tráfico de la plaza", argumentan las entidades, que afirman no entender el cambio de criterio.

Cenas para recuperar las plazas

Los Sopars a la Llesca comenzaron en el verano de 2025 como una iniciativa para que los vecinos salieran a cenar juntos cada miércoles en una plaza diferente de Palma. Los participantes llevan su propia comida y comparten durante unas horas un espacio público que habitualmente está ocupado por terrazas de establecimientos privados.

La propuesta nació con un componente comunitario y reivindicativo: recuperar temporalmente las plazas para el encuentro vecinal y denunciar la progresiva privatización del espacio urbano.

Ante la comunicación recibida, Brunzit ha registrado una instancia para exigir una respuesta formal. Por el momento, las entidades reconocen que no pueden garantizar la celebración de la cena en la plaza de Cort y que tampoco han concretado una ubicación alternativa.

"Encontraremos la manera de vernos el miércoles: no hagáis planes", han avanzado los organizadores, que mantienen la convocatoria pese a la incertidumbre.