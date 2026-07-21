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El Ayuntamiento retira más de 44 toneladas de residuos en Palma

Emaya continua desarrollando el programa especial ‘Palma a Punt’ en tres sectores

Servicios de Emaya limpiando las aceras.

Servicios de Emaya limpiando las aceras. / EMAYA

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Redacción Palma

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha retirado más de 44 toneladas de residuos a tres sectores de la ciudad, a través del programa Palma a Punt, que desarrolla Emaya con el objetivo de aplicar un Plan estratégico de limpieza por sectores con equipos especializados, que han desbrozado más de 122.000 metros lineales de hierba y han baldeado cerca de 8. En el transcurso del mes de junio, la empresa municipal se ha centrado en los sectores 9-10, 11 y 13, realizando actuaciones en 31 barrios que comprenden 44.130 viviendas y acogen a más de 103.500 personas.

El operativo de limpieza ha trabajado durante once días, con turnos de mañana y tarde, en el sector 9-10, que, en una superficie de 30 kilómetros cuadrados, agrupa a un total de 17 barrios y zonas: Cala Mayor, San Agustín, La Bonanova, El Terreno, Portopí, Son Flor, Son Rapinya, Son Serra-La Vileta Los Almendros- Son Pacs, Son Peretó, Génova, Son Vida y Bellver. En el conjunto del sector, se contabilizan 22.940 viviendas y 47.294 habitantes. Los trabajos realizados en el conjunto de los 5,7 kilómetros cuadrados del sector 11 se han prolongado durante 10 días, comprendiendo 15.314 viviendas y 39.714 personas residentes en los barrios y zonas de Son Malferit, Estadio Balear, Rafal Vell, Rafal Nou, Son Fortesa Norte, Son Cladera y El Vivero.

A los 44,5 kilómetros cuadrados del sector 13 se ha actuado en un área territorial que agrupa a 5.876 viviendas y 16.520 personas distribuidas entre los barrios y zonas de Establecimientos, Son Espanyol, Son Sardina, es Secar de la Real, la Indioteria urbano y la Indioteria rural.

Sumando ambos sectores, el dispositivo ha retirado 18 toneladas de residuos, además de desbrozar 27.325 metros lineales de hierba; tratar 1.122 papeleras y 204 contenedores; baldear 470.461 m² de calzada y acera; eliminar 28 grafitos, y limpiar el exterior de 912 contenedores.

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Los dispositivos han movilizado a una plantilla de 47 trabajadores, entre operarios del servicio, brigadas exclusivas de Palma a Punt y refuerzos externos contratados para tareas específicas, como la limpieza interior de contenedores.

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