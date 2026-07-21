La Asociación de Vecinos de Can Pastilla denuncia el impacto del corte eléctrico en el barrio: "Los residentes no pudieron hacer vida normal durante todo el fin de semana"

La Asociación de Vecinos de Can Pastilla ha denunciado las graves consecuencias que han sufrido los residentes y negocios del barrio tras los cortes de suministro eléctrico que han afectado a más de 2.000 vecinos durante este fin de semana. Su presidente, Poncio Bover, asegura que la entidad “ha trabajado sin descanso” para intentar aliviar la situación, aunque lamenta la falta de respuestas por parte de Endesa.

"Pusimos ocho generadores para mejorar el fallo, pero algunos ni siquiera los pudimos conectar”, explica Bover, quien ha asegurado que hasta hoy a las 13:30 no ha habido corriente. La asociación ha resaltado que han estado trabajando durante todo el fin de semana para colaborar con las administraciones y tratar de acelerar la recuperación del servicio.

El presidente de la asociación también relata cómo la avería ha afectado al día a día de los vecinos. "Este fin de semana los vecinos lo han pasado mal y no pudieron hacer vida normal", afirma.

Las consecuencias también han sido importantes para los comercios de la zona. Bover, propietario del Hostal Cafetería Maracaibo, asegura que el establecimiento ha sufrido numerosas cancelaciones. "En el Hostal Maracaibo, de 16 habitaciones, mucha gente ha abandonado y cancelado sus reservas porque no teníamos aire acondicionado". Incluso en el ámbito doméstico, explica que han tenido que desplazarse hasta Palma para poder lavar la ropa al no disponer de electricidad. "No tenemos lavadora y hemos tenido que ir a una lavandería de fuera".

La asociación también ha querido responder a algunas críticas recibidas durante estos días, subrayando, en un comunicado publicado ayer por la tarde, que su labor “va mucho más allá de la organización de las fiestas del barrio”. Explican que durante todo el año trabajan “de forma voluntaria” para trasladar a las administraciones problemas relacionados con la limpieza, las infraestructuras, la seguridad, el tráfico o el mantenimiento de las playas. "Ojalá tuviéramos una varita mágica o fuéramos David Copperfield para solucionarlo de inmediato, pero nuestra labor consiste en insistir, reclamar, mediar y exigir a las administraciones y a la empresa suministradora que actúen con la máxima celeridad", concluye el comunicado.

Los cortes de luz comenzaron el viernes por la noche debido a dos averías en cables subterráneos de la red eléctrica que afectaron a distintos puntos de Can Pastilla. Endesa ha movilizado varios grupos electrógenos y equipos técnicos para reparar las incidencias hasta que ha podido restablecer completamente el suministro durante la jornada de este lunes.