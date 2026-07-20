Es uno de los lugares más transitados de Palma, punto de encuentro para turistas y residentes. Sin embargo, Iván Cerdá, impulsor de las rutas culturales Mallorca Insólita, sostiene que el verdadero interés de la Plaça Major no está a la vista, sino bajo los pies de quienes la recorren. «Todo lo interesante que tiene esta plaza está un bajo tierra», resume.

Todo lo interesante que tiene esta plaza está un bajo tierra

Su proyecto propone redescubrir Palma a través de recorridos temáticos que ponen el foco en historias olvidadas y pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos. Y pocas plazas concentran tantos como la Plaça Major, un espacio que, paradójicamente, nunca llegó a ejercer como auténtica plaza mayor de la ciudad.

FOTOS | Por qué se conoce a la Plaça Major como la “plaza más oscura de Palma” / MANU MIELNIEZUK / DMA

Donde hoy hay terrazas, antes estuvo la Casa Negra

Resulta difícil imaginar que el lugar donde hoy se llenan las terrazas estuvo presidido durante siglos por uno de los edificios más temidos de Mallorca. Antes de la construcción de la plaza se levantaba aquí la Casa Negra, sede del Tribunal de la Inquisición. «Le llamamos ‘la plaza más oscura’ porque aquí estaba la Casa Negra y, bajo ella, las prisiones y mazmorras», explica Cerdá.

La institución permaneció activa hasta 1820 y el edificio fue derribado apenas tres años después, en 1823. Su desaparición permitió abrir un gran espacio público en una ciudad que todavía vivía encerrada entre murallas y apenas contaba con plazas amplias. Pero el recuerdo nunca terminó de desaparecer. Bajo la plaza permanecen las conocidas galerías subterráneas, objeto de numerosos proyectos de rehabilitación que nunca han llegado a materializarse.

«Siempre han tenido un halo de algo oscuro, de algo que no funciona, de malos recuerdos. Probablemente esté relacionado con que allí estuvieron las mazmorras de la Inquisición», apunta.

La historia de la Casa Negra también ayuda a desmontar algunos tópicos sobre la Inquisición en Mallorca. «Aquí no hubo una gran persecución de brujas como ocurrió en otros territorios», explica Cerdá. La principal actividad inquisitorial se dirigió contra los chuetas, descendientes de judíos conversos sospechosos de seguir practicando su religión en secreto.

Muy cerca de la plaza se encontraba además el convento de Santo Domingo, desde donde partían los condenados hacia los autos de fe celebrados en el Born. Allí eran juzgados públicamente antes de cumplir las penas impuestas por el tribunal.

FOTOS | Por qué se conoce a la Plaça Major como la “plaza más oscura de Palma” / MANU MIELNIEZUK / DMA

Un mercado antes que una plaza

Aunque hoy resulte difícil imaginarlo, la Plaça Major nació más como mercado que como plaza monumental. Tras la desaparición de la Casa Negra y la desamortización del convento de San Felip Neri, el nuevo espacio comenzó a albergar distintos mercados. Primero llegó la pescadería y, posteriormente, fueron instalándose comerciantes de diferentes gremios.

«Con la desaparición de los gremios en el siglo XIX, cualquier vendedor podía instalarse aquí sin necesidad de pertenecer a una corporación concreta», explica Cerdá. Así nació el gran mercado central de Palma, que permanecería en la plaza hasta 1951, cuando la actividad se trasladó definitivamente al mercat de l’Olivar.

Fue entonces cuando la Plaça Major adquirió la imagen que conserva actualmente, inspirada en las grandes plazas castellanas. Sin embargo, Cerdá matiza que nunca llegó a desempeñar ese papel simbólico: «La verdadera vida pública de Palma siempre estuvo en Santa Eulàlia y en Cort. Esta plaza nunca consiguió apropiarse de esa función».

El túnel que comunicaba la ciudad con el puerto

Otra de las curiosidades menos conocidas se encuentra también bajo tierra. Pocos saben que desde la Plaça Major partía un túnel ferroviario por el que circulaban mercancías entre la antigua estación y el puerto. «Todavía existe», asegura Cerdá, «solo se cortó cuando se construyó el aparcamiento». El paso conectaba directamente con el Parc de la Mar, donde aún puede verse la antigua puerta de acceso, decorada con el relieve de un tren.

El guía considera que recuperarlo supondría una oportunidad para la ciudad: «Sería un espacio magnífico para explicar la historia de Palma mediante una sala de exposiciones o un centro de interpretación».