Palma asume la gestión del cementerio de Gènova tras un acuerdo con el Obispado
La Empresa Funeraria Municipal ya se encarga de las inhumaciones, exhumaciones y traslados en el recinto, hasta ahora gestionado por la parroquia
La Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM) ha asumido la gestión integral del cementerio de Gènova tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Parroquia de la Transfiguración del Señor, vinculada al Obispado de Mallorca.
El convenio tendrá una duración inicial de diez años, aunque podrá prorrogarse, y permitirá incorporar el recinto al modelo de gestión que la empresa municipal ya aplica en el resto de cementerios que administra en Palma.
Desde la entrada en vigor del acuerdo, la EFM se encarga de los servicios funerarios del cementerio, entre ellos las inhumaciones, exhumaciones y traslados, que deberán realizarse de acuerdo con la normativa vigente.
Uno de los primeros trabajos ha consistido en dividir y ordenar el recinto por zonas, asignar un código individual a cada unidad de enterramiento e incorporar toda esta información al sistema informático de la empresa municipal.
La Funeraria también está revisando las titularidades para actualizar el censo de concesiones y regularizar la documentación existente. A partir de ahora, la EFM tramitará los cambios de titular y el resto de gestiones administrativas relacionadas con sepulturas, nichos y otras unidades funerarias.
Para facilitar este proceso, la empresa ha habilitado un sistema de cita previa y un teléfono de atención directa para las familias usuarias. La parroquia, por su parte, aportará la documentación disponible y recabará los consentimientos necesarios para trasladar los datos a los sistemas municipales.
Seis cementerios bajo gestión municipal
Con la incorporación del recinto de Gènova, la Empresa Funeraria Municipal amplía su red de instalaciones. La entidad ya administra los cementerios de Palma, Sant Jordi, Establiments, Bon Sosec-Jardí de Repòs y La Vileta.
El Ayuntamiento sostiene que el acuerdo permitirá mejorar la organización del cementerio, actualizar la información sobre las concesiones y ofrecer una atención administrativa más directa a las familias.
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