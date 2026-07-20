Més plantea regular el precio de los locales para frenar la desaparición del comercio de barrio de Palma

Més per Palma ha propuesto limitar el precio de los alquileres de los locales comerciales en las zonas más tensionadas de la ciudad para proteger el comercio de proximidad y frenar la sustitución de los negocios tradicionales por franquicias, grandes cadenas y establecimientos orientados principalmente al turismo.

La formación ha presentado la iniciativa este lunes ante la antigua mercería Ca Donya Àngela, considerada la más antigua de Palma y que en 2025 anunció el final de su actividad. Durante el acto, MÉS transformó simbólicamente el establecimiento en una agencia inmobiliaria para denunciar los efectos de la especulación sobre los barrios y sus comercios.

"Muchos establecimientos no cierran porque el negocio no funcione. Cierran porque, cuando termina el contrato, el nuevo alquiler es sencillamente inasumible", ha afirmado el candidato de Més per Palma a la alcaldía, David Pujol.

El partido ha colgado un cartel en el escaparate de la mercería de una inmobiliaria inventada, Gavina Real Estate, en alusión al PP.

La formación ecosoberanista plantea impulsar una regulación específica de los alquileres comerciales en las áreas de Palma donde los precios hayan experimentado una mayor presión. El objetivo, según explica, sería evitar incrementos desproporcionados, facilitar la continuidad de los pequeños negocios y preservar la diversidad comercial.

"Cuando la especulación entra por la puerta, el comercio de barrio sale por la ventana", ha resumido Pujol.

Més sostiene que la subida de los alquileres está homogeneizando el paisaje comercial de Palma. Según la formación, los comercios destinados a cubrir las necesidades cotidianas de los residentes están siendo reemplazados por negocios turísticos o cadenas con mayor capacidad económica.

Este proceso, advierte, no solo afecta a la actividad económica, sino también a la identidad y a la vida comunitaria de los barrios.

"Sin comercio de proximidad, los barrios pierden identidad"

La portavoz municipal de Més, Neus Truyol, ha relacionado la desaparición de los negocios tradicionales con el mismo modelo urbano y económico que, a su juicio, expulsa a los residentes por el encarecimiento de la vivienda.

La formación recuerda además que el Plan General impulsado durante el anterior mandato incorporaba herramientas destinadas a preservar el equilibrio comercial y limitar la concentración de usos turísticos, un modelo que, según critica, fue abandonado por el PP.

"Si regulamos los alquileres residenciales para que la gente pueda continuar viviendo en sus barrios, también debemos proteger los comercios que hacen posible la vida cotidiana", ha defendido Pujol. "Sin comercio de proximidad, los barrios pierden identidad y dejan de ser barrios", ha concluido.