Clubes de jubilados de Palma al límite: "Hemos pagado el alquiler del local de nuestro bolsillo"

Las asociaciones de jubilados y pensionistas de Palma atraviesan una situación económica límite por el retraso en el pago de las subvenciones del Ayuntamiento y el Consell de Mallorca. Así lo denuncia Rafel Verger, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Vileta-Son Serra y de la federación balear que agrupa a estas entidades.

"Nos quedan 50 euros en el banco. No podemos pagar el alquiler ni la luz y, con este calor, no podemos encender el aire acondicionado porque no tenemos dinero", explica Verger. Según afirma, las ayudas debían haberse abonado a principios de junio, pero todavía no han llegado, dejando a las asociaciones al borde del precipicio.

El representante de los pensionistas asegura que ha trasladado personalmente la situación al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y a la regidora de Gent Gran, Maria Luisa Marqués, sin que hasta el momento se haya solucionado el problema. "Hemos hablado con ellos, pero seguimos igual. Es un dinero que necesitamos para funcionar y nos hacen sentir como si estuviéramos pidiendo limosna", ha lamentado.

El club de La Vileta-Son Serra llegó a acumular dos mensualidades de alquiler pendientes. Sus responsables tuvieron que pedir financiación y aportar 2.000 euros de su propio bolsillo para evitar que la deuda continuara creciendo.

"Si no pagamos, nos pueden desahuciar. Hacemos un trabajo altruista, no cobramos nada y dedicamos muchas horas a organizar actividades para que nuestros mayores estén acompañados y entretenidos, pero las administraciones nos lo ponen muy difícil", ha denunciado Verger.

La falta de liquidez también amenaza la programación del centro. La asociación tiene prevista una excursión este sábado, pero no dispone de fondos para abonar el autocar ni la comida. "El dinero que habíamos reservado para la salida lo tuvimos que emplear para pagar una factura. Ya he avisado al organizador de que ahora mismo no podemos pagarle", relata.

"Mi paga extra se ha ido al club"

Verger asegura que incluso ha destinado su propia paga extraordinaria a cubrir los gastos de la entidad. "Mi paga doble de este mes se ha ido al club. Llevo varios días con gastroenteritis por los nervios que me provoca esta situación", ha afirmado.

El presidente de la federación sostiene que el problema no afecta únicamente a La Vileta-Son Serra. "Todas las asociaciones de jubilados de Palma están en una situación parecida", ha advertido, antes de reclamar que el Ayuntamiento y el Consell agilicen inmediatamente el pago de las subvenciones.

También lamenta que, mientras se destinan recursos a numerosas iniciativas sociales, las asociaciones de personas mayores tengan que "seguir luchando para mantener sus puertas abiertas". "Nosotros también somos una prioridad social", reivindica, antes de recordar que estos colectivos "combaten la soledad, fomentan el envejecimiento activo y promueven la convivencia, la cultura, la participación ciudadana y el voluntariado".

Asimismo, reclama un mayor reconocimiento para las personas que sostienen estas entidades de manera altruista. "Cientos de voluntarios dedicamos incontables horas a ayudar a los demás y asumimos responsabilidades que, en muchas ocasiones, corresponderían a la propia Administración", señala. Pese a ello, denuncia que las asociaciones de mayores continúan siendo "un colectivo poco valorado".

Finalmente, Verger teme que tanto el club de la Vileta como otros de la ciudad que pasan por el mismo bache terminen con el desahucio de sus respectivos locales, tal como acaba de suceder con la asociación de jubilados de Son Cladera.

Vox habla de "desidia"

Por su parte, el regidor de Vox Palma Luis Acosta criticó la «lentitud, cuando no desidia» del gobierno municipal del PP para cumplir los acuerdos aprobados en pleno. Recordó que en abril salió adelante una moción de su formación para agilizar las subvenciones a asociaciones vecinales y, especialmente, a clubes y entidades de personas mayores.

"Si se aplicara lo aprobado, estas asociaciones no tendrían que pasar cada mes por este calvario", afirmó.