CCOO denuncia que la supresión del primer bus a Son Llàtzer deja sin servicio "a cientos de trabajadores del hospital"

CCOO ha denunciado que la Empresa Municipal de Transportes de Palma ha eliminado el primer autobús de la línea 14 con destino al Hospital Universitario Son Llàtzer, que salía a las 6.30 horas desde plaza de España. Según el sindicato, la modificación deja sin una alternativa adecuada de transporte público a numerosos trabajadores que comienzan su jornada a las 7.00 horas.

La organización afirma que el cambio afecta a personal sanitario, de limpieza, mantenimiento, cocina, seguridad, administración y celadores. "Son profesionales que garantizan el funcionamiento del hospital durante las 24 horas y que ahora ven dificultado su acceso al puesto de trabajo", ha criticado.

El Ayuntamiento ha respondido que los horarios se han ajustado "por necesidades del servicio", pero niega que se haya dejado al hospital sin conexión a primera hora de la mañana.

Según la versión municipal, desde el centro de Palma existe una salida a las 6.35 horas que pasa por Son Llàtzer. La EMT precisa que los autobuses de la línea 14 con origen en Palma parten ahora de la parada 559, situada en la calle Eusebi Estada, junto a la estación del tren de Sóller.

Además, los usuarios que se desplacen desde Sant Jordi hacia plaza de España disponen de un servicio que sale a las 6.10 horas y también pasa por el hospital. "El recorrido sigue estando garantizado y continúa habiendo salidas a primera hora", sostiene el Consistorio.

CCOO pide recuperar la salida desde plaza de España

Pese a esta explicación, CCOO considera que el cambio empeora las condiciones de acceso de quienes utilizaban el autobús de las 6.30 desde plaza de España para incorporarse puntualmente al turno de las 7.00 horas.

"No se puede pedir a la ciudadanía que abandone el vehículo privado mientras se eliminan servicios esenciales para acudir al trabajo", señala el sindicato, que advierte de un posible aumento del uso del coche, mayores costes para los empleados y más dificultades para la conciliación.

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CCOO exige a Cort y a la EMT que restituyan el servicio anterior y anuncia que estudiará posibles acciones junto a la representación de los trabajadores de Son Llàtzer. "La movilidad sostenible no puede quedarse en un eslogan; debe adaptarse a la realidad de los turnos laborales", concluye.