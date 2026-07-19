Miles de vecinos de Can Pastilla, sin luz este fin de semana debido a dos averías

Más de dos mil vecinos de Can Pastilla se han quedado sin luz este fin de semana debido a dos averías en cables subterráneos. Operarios de Endesa están trabajando en el lugar para reparar las incidencias y restablecer el suministro cuanto antes. Este domingo a las dos de la tarde, todavía había 634 clientes sin corriente. Fuentes de Endesa han indicado que la previsión es que hoy a las ocho de la tarde se solucione la situación y todos los afectados puedan volver a tener luz en sus domicilios.

La primera avería tuvo lugar el pasado viernes por la noche, si bien no se detectó hasta el sábado por la mañana. Este fallo dejó a más de 970 clientes sin suministro eléctrico, todos ellos de la zona de Cala Estància y Can Pastilla.

La compañía Endesa movilizó siete grupos electrógenos, al tiempo que empezó a trabajar para localizar dónde se ubicaba la incidencia, que era subterránea. Una vez localizada, los operarios tuvieron que perforar el suelo y abrir una zanja para reparar la instalación averiada. El sábado entre las diez y las once de la noche, la mayoría de residentes ya tenía suministro en sus casas. Solo unos pocos todavía estaban sin luz.

Segunda incidencia

En la mañana de hoy, domingo, se ha producido una segunda avería en otra línea, que ha dejado a más de 1.500 clientes afectados, también en la misma zona de Palma, en Can Pastilla.

Los especialistas de Endesa están trabajando en ese lugar, una vez ya se reparó la incidencia del sábado. Pasada la una y media de la tarde hoy, los residentes sin suministro eléctrico han descendido a 974 y, una hora después, eran 634 los clientes sin luz.

Los grupos electrógenos utilizados ayer han sido trasladados al lugar de la segunda avería para mitigar los perjuicios que han sufrido los vecinos de este barrio. Las previsiones de Endesa apuntan a que hoy a las ocho de la tarde todos los afectados vean restablecido el suministro.

Fuentes de Endesa han comunicado que lamentan muchísimo las molestias causadas y han subrayado que desde el primer momento han movilizado todos los efectivos disponibles para reducir el número de afectados y el tiempo de afectación. La prioridad, han añadido, es restablecer el suministro lo antes posible y reparar las instalaciones dañadas.

Varios vecinos se han mostrado indignados por el tiempo de espera que han estado sin luz, en plena ola de calor, sufriendo unas temperaturas muy elevadas en sus hogares.