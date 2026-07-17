Palma instalará casetas para los policías de les Meravelles ante el grave deterioro de la comisaría

El Ayuntamiento de Palma instalará casetas portátiles en la avenida de América para reubicar provisionalmente a los agentes de la Policía Local destinados en la oficina de les Meravelles, en la Platja de Palma. La medida llega después de que el grave deterioro del inmueble obligara a apuntalar baños, duchas y vestuarios para evitar nuevos desprendimientos.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha inspeccionado este viernes las instalaciones. Según el sindicato ATAP, la visita ha confirmado las "gravísimas deficiencias estructurales, eléctricas y de salubridad" y dará lugar a un informe técnico en el que se recomendará el cierre de estas dependencias.

La organización sostiene que el sótano, utilizado como vestuario y zona de descanso, no reunía las condiciones mínimas de estabilidad antes de la colocación de los puntales. También denuncia humedades, cableado sin proteger, acumulaciones de agua procedentes de aparatos portátiles y temperaturas superiores al límite de 27 grados.

Estos hechos desmienten al regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, que el lunes redujo estas deficiencias a un problema con el aire acondicionado, que, subrayó estaba en vías de solución.

Barreras en el acceso a la comisaría ese viernes. / DM

El sindicato CSIF, por su parte, ha explicado que el Ayuntamiento alquilará casetas equipadas con aire acondicionado y servicios básicos para que los policías puedan cambiarse y realizar sus tareas en unas condiciones adecuadas. Está previsto que las instalaciones provisionales lleguen el próximo martes.

"El estado de deterioro ha alcanzado un punto tan extremo que ha sido necesario colocar puntales para asegurar la estructura", ha advertido el sindicato, que ha valorado la rapidez de la solución y la implicación de los mandos del refuerzo de verano y del jefe de la Policía Local.

No obstante, CSIF ha reclamado que la medida sea "estrictamente temporal" y que Cort acometa cuanto antes las obras necesarias para reformar y adecuar la comisaría. "No dejaremos de presionar para que las instalaciones vuelvan a estar plenamente operativas y seguras", ha señalado.

ATAP pide el cierre y la dimisión de Bauzá

ATAP exige el cierre inmediato del sótano y que no se utilice la planta de entrada hasta que se reparen las instalaciones eléctricas y la climatización. El sindicato recuerda que ya había registrado la semana pasada una denuncia alertando de "precariedad, insalubridad y riesgo físico".

La organización también ha pedido la dimisión de Bauzá. "La realidad constatada desmonta el intento de quitar hierro al asunto", afirma ATAP, que acusa al responsable municipal de haber minimizado una situación que, a su juicio, puso en riesgo a los agentes y alumnos en prácticas destinados en la Platja de Palma.