Los empresarios alertan de que el Passeig Marítim de Palma puede convertirse en "un cementerio de negocios"

La Plataforma Empresarial d'Impuls Passeig Marítim de Palma ha advertido de que la falta de actuación de las administraciones puede convertir esta renovada zona zona de la ciudad en "un gran cementerio de empresas del ocio, los servicios y la restauración". La entidad reclama la creación urgente de una mesa de trabajo para impulsar la recuperación económica y social de la zona tras la finalización de su reforma.

La plataforma propone que en este órgano permanente estén representados el Ayuntamiento de Palma, la Autoridad Portuaria de Baleares, el Govern y los empresarios. Su objetivo sería acordar una hoja de ruta común para recuperar la actividad y devolver al Passeig Marítim el protagonismo que tuvo durante décadas como uno de los principales espacios de ocio y restauración de la ciudad.

"La reforma ha supuesto una mejora muy importante desde el punto de vista urbanístico, paisajístico y de accesibilidad, pero ahora es necesario llenar el Passeig Marítim de contenido y devolverle la actividad que siempre lo caracterizó", sostiene la entidad.

Los empresarios recuerdan que numerosos establecimientos realizaron inversiones para modernizar sus locales y mantener su apuesta por la zona durante los casi dos años de obras. Sin embargo, aseguran que las dificultades económicas provocadas por los trabajos llevaron a algunos negocios al cierre.

A su juicio, una vez terminada la transformación urbanística, corresponde a las instituciones iniciar una nueva etapa basada en la colaboración público-privada. La plataforma critica que el diálogo mantenido hasta el momento haya resultado "infructuoso" y considera que la recuperación no puede retrasarse más.

"El sector privado ya ha dado un paso al frente. Ahora necesitamos que las administraciones actúen de manera coordinada y escuchen a quienes desarrollan su actividad cada día en el Passeig Marítim", señala.

Más seguridad, promoción y ayudas

Entre las principales medidas reclamadas figuran la mejora de la movilidad y los accesos, una mayor presencia policial y la puesta en marcha de campañas específicas de promoción para volver a situar el Passeig Marítim entre las grandes zonas de ocio del Mediterráneo.

La plataforma también pide ayudas económicas para los establecimientos que soportaron las consecuencias de las obras y reclama que la estrategia de recuperación contemple tanto la actividad turística como las necesidades de los residentes.

"No buscamos la confrontación ni señalar responsabilidades. Queremos sentarnos a trabajar, sumar esfuerzos y construir soluciones entre todos, porque el éxito del Passeig Marítim será también el éxito de Palma", afirma la organización.

La entidad defiende que la revitalización de la zona no beneficia únicamente a los negocios instalados en ella, sino que tendrá efectos positivos sobre el empleo, la economía local, el turismo y la imagen de Palma.

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La plataforma está impulsada por CAEB, las patronales de restauración FERIB y Restauración CAEB, la Asociación de Ocio y Entretenimiento de Baleares, la Associació Immobiliària Balear, AVIBA, AFEDECO y Pro Guías Mallorca.