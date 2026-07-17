El eclipse obliga a Palma a cerrar el Castell de Bellver y restringir el acceso a Na Burguesa

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Entre las medidas más destacadas están el cierre del bosque y el Castell de Bellver durante toda la jornada y la limitación del acceso a Na Burguesa entre las 08.00 y las 21.00 horas para reducir el riesgo de incendios en dos de los espacios forestales más sensibles del municipio.

El operativo también contempla importantes restricciones de tráfico en la Platja de Palma, el refuerzo del transporte público, un corredor exclusivo para los servicios de emergencia y un aumento de la vigilancia policial para hacer frente a la gran afluencia de personas prevista durante el fenómeno astronómico.

Restricciones de tráfico desde las ocho de la mañana

A partir de las 08.00 horas se cerrarán las salidas 6, 7A, 8, 11 y 12 de la Ma-19 en sentido Llucmajor. Los vehículos serán desviados hacia los cambios de sentido habilitados en las salidas 4 y 10, con información en tiempo real a través de los paneles de la Dirección General de Tráfico.

Entre las 08.00 y las 12.00 horas solo podrán acceder por estos puntos los residentes, trabajadores acreditados, clientes de hoteles con plaza de aparcamiento y usuarios de establecimientos con estacionamiento privado.

Desde las 12.00 horas, las restricciones se ampliarán a todos los vehículos, que deberán utilizar los cambios de sentido habilitados en las salidas 4 y 10. Además, el tráfico quedará regulado en la primera línea de la Platja de Palma, donde únicamente podrán circular residentes, vehículos autorizados o usuarios con aparcamiento privado.

Drones, grúas y un corredor para emergencias

El Ayuntamiento activará durante toda la jornada el Plan Territorial Municipal de Protección Civil (PLATER Palma) en fase de preemergencia y habilitará dos centros de coordinación operativa, uno en la Platja de Palma y otro en la sede de la Policía Local.

El dispositivo incluye también un refuerzo del transporte público y la creación de un corredor seguro para ambulancias, fuerzas y cuerpos de seguridad y autobuses y servicios de emergencias.

Ampliación del servicio de socorrismo

Se ampliará el servicio de socorrismo hasta las 21.30 horas y se realizará un seguimiento del operativo mediante la Unidad de Drones de la Policía Local. Además, se incrementará el servicio de grúas para retirar vehículos que dificulten la actuación de los servicios de emergencia y se reforzará la vigilancia para prevenir conductas incívicas.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que estará prohibido acceder con envases de vidrio, utilizar altavoces o amplificadores, hacer fuego o lanzar material pirotécnico, especialmente después de situaciones registradas en otras celebraciones como Sant Joan.

El Balneario 4 de Playa de Palma concentrará la mejor visibilidad

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, explicó que los estudios realizados por el Ayuntamiento indican que gran parte de la Platja de Palma no ofrecerá la misma visibilidad del eclipse y que la mejor observación se concentrará a partir del Balneario 4, una circunstancia que puede provocar desplazamientos hacia esa zona y que ha llevado a diseñar un operativo coordinado con todos los cuerpos de emergencia.

Bonet defendió que se trata de "medidas excepcionales para un día excepcional" y pidió comprensión a la ciudadanía. "Sabemos que estas medidas supondrán molestias durante unas horas, pero son necesarias. Las administraciones tenemos la obligación de prepararnos para escenarios extraordinarios y tomar decisiones antes de que aparezcan los problemas, no cuando ya es demasiado tarde", concluyó.