Derriban media docena de casetas ilegales de Son Banya usadas como puntos de venta de droga

Operarios del Ayuntamiento de Palma están derribando esta tarde media docena de casetas construidas ilegalmente en la entrada del poblado de Son Banya y que eran utilizadas como puntos de venta de droga. La actuación, desarrollada con grandes medidas de seguridad para evitar enfrentamientos con las bandas de narcos, se ha saldado con la intervención de diversas cantidades de sustancias estupefacientes y la detención de un sospechoso.

Según informan fuentes policiales, la operación policial llevaba tiempo preparándose, tras la culminación de los expedientes de derribo de las casetas, levantadas de forma ilegal. Se trata de media docena de construcciones muy precarias, y que eran utilizadas por las bandas de narcos como puestos de venta de sustancias estupefacientes.

Sobre las cinco de la tarde, una veintena de vehículos de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, con casi un centenar de agentes de los dos cuerpos, se han dirigido a la entrada del poblado y han establecido un perímetro seguro. Miembros de la Policía Judicial tenían órdenes de registro para seis de las casetas, tras constatar que venían siendo utilizadas como puestos de venta de droga por parte de los clanes de narcotraficantes del poblado.

En estas inspecciones los agentes han intervenido diversas cantidades de heroína, cocaína y pastillas para la disfunción eréctil, así como útiles para la manipulación de la droga y dinero. Los agentes arrestaron al menos a un sospechoso, presunto encargado de la venta de droga.

Una vez culminada esta fase de la intervención, estaba previsto proceder al derribo de la media docena de casetas ilegales. Los policías han asegurado la zona para evitar enfrentamientos con los miembros de los clanes de narcos, mientras los operarios municipales arrasaban las construcciones precarias.

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Las excavadoras han abierto unos taludes en dos de las calles en dos de las calles donde estaban las casetas, que no dan acceso al poblado, para dificultar el acceso en coche y evitar así que vuelvan a instalar allí puntos de venta.