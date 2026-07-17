Cort prepara un dispositivo de aforo "óptimo" de 75.000 personas en la Playa de Palma el día del eclipse en una zona con más de 100.000 personas entre residentes y turistas
Javier Bonet, primer teniente de alcalde, explica que están preparado un despliegue "sin precedentes" con el objetivo de mantener el funcionamiento habitual del Hospital de Son Espases, Son Llàtzer el Aeropuerto de Palma y servicios esenciales
Sin confirma cuál es el aforo máximo de la Playa de Palma, una de las zonas mejoras zonas para ver el eclipse en Mallorca, Cort prepara un despliegue "sin precedentes" en un dispositivo en el que calculan que el aforo "óptimo" será de 75.000 personas. Javier Bonet, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, ha explicado que, además de la playa, también habilitarán la primera línea, una zona donde circulan habitualmente bicicletas, con un rasante más bajo que el de la propia playa.
Entre residentes y turistas conviven cerca de 70.000 personas en Playa de Palma
Los cálculos son sencillos: en Playa de Palma residen cerca de 35.000 personas, hay 34.000 plazas hoteleras y, entre las zonas de Es Coll d'en Rabassa, Es Pil·larí y demás zonas cercanas conviven cerca de 30.000 personas. Son en total cerca de 100.000 y Cort ha preparado un dispositivo "óptimo" de 75.000 personas, aunque aseguran, que si se superan "sabemos cómo actuar".
El aforo lo controlarán con drones y con agentes desplegados sobre el terreno y cuando vean que se exceda "cerrarán el acceso" sin especificar el número exacto.
Cortes en Palma el día del eclipse
Además, ha explicado que, quien quiera acudir caminando desde el centro de Palma podrá hacerlo sin ningún impedimento, aunque recomienda que se pongan "unas deportivas".
También harán controles para evitar que el vehículo privado de personas no residentes ni debidamente acreditadas accedan en una zona que en días de verano "ya es difícil aparcar". Hace un llamamiento al servicio de transporte público "si se quiere ir, hay que ir así".
Cierre el Bosque de Bellver
Regularán entradas a través de varias salidas de la MA-19, también se cerrará el Bosque de Bellver, y habrá restricción de acceso a Na Burgesa para evitar incendios. Además, las vías de segunda línea que conectan Palma con Playa de Palma estará cerrada para el transporte público.
Acceso Hospitales y Aeropuerto de Palma
Habilitarán dos zonas de seguimiento en Sant Ferran y Les Maravelles para seguir el dispositivo. Y ha hecho hincapié en el principal reto para Cort: "Tenemos tres infraestructuras críticas: Hospital Son Llàtzer, Son Espases y el Aeropuerto de Palma. Tienen que funcionar como cualquier día".
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